Victòria merescuda de l'Esparreguera en l'últim partit de la temporada

L'última jornada de la primera fase de la Lluga EBA en el subgrup C2 per l'Esparreguera, que ja no es jugava res, va suposar una demostració del que són capaços si l'encert els acompanya i la concentració no falla. Victòria per 83 a 71 davant el Salou, segon classificat, en un gran partit.

El partit va estar marcat pel gran encert dels locals en una primera meitat en la que van dominar per complet el partit. Demostració de contundència i capacitat per pujar el ritme en els atacs, complicant molt les transicions defensives d'un Salou que va pagar el veure's com a segon.

Entre Pau Campaña i l'ex jugador de les categories inferiors del Manresa, Miquel Aliaga, van anotar 47 punts amb un 14/26 en tirs de camp.

Els dos joves van demostrar el seu nivell en l'últim partit de la temporada i així demostrar que són dos actius importants pel club verd-i-blanc.

L'Esparreguera ha finalitzat la temporada en cinquena posició amb un balanç de 7 a 5.