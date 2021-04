Aleix Duran és el nou entrenador del Monbus CB Igualada

Aleix Duran, un entrenador amb una sòlida trajectòria en el bàsquet nacional i també internacional, serà el nou entrenador del Monbus CB Igualada a lliga EBA per la propera temporada 2021-2022.

Llicenciat en INEF i entrenador superior de bàsquet, Duran té una llarga experiència al màxim nivell. Va entrenar el FC Barcelona B a Leb Or, categoria que també va entrenar amb l'ICL Manresa la temporada 2017-2018. Posteriorment, va marxar a l'estranger, primer a Istambul (Turquia), la temporada 2018-2019, com a entrenador ajudant de Dusko Ivanovic al Besiktas, equip de la primera divisió turca i de la FIBA Champions League. Aquell mateix estiu va ser entrenador ajudant al San Antonio Spurs a la NBA Summer League. La temporada 2019-2020 va anar a Mónaco on va ser l'entrenador ajudant a l'equip de la primera divisió francesa i d'Eurocup, l'AS Monaco.

Anteriorment, havia estat entrenador ajudant de Jaume Ponsarnau al Bàsquet Manresa, del 2005 al 2013 i d'Ibon Navarro del 2016 al 2018. A la lliga EBA, també hi va tenir l'experiència les temporades 2011-2013, com a entrenador del Sant Nicolau de Sabadell, equip vinculat del Basquet Manresa. Duran va aconseguir l'ascens a LEB plata, però el club va renunciar per raons econòmiques.

Aquest dilluns el nou entrenador ja es va desplaçar a Les Comes on el president del club, Jordi Balsells, el va presentar als jugadors que es van mostrar molt il.lusionats en aquesta nova etapa.

El CBI, valora molt positivament la incorporació d'Aleix Duran al club, un tècnic molt reconegut. Jordi Balsells, president del CBI va afirmar que "estem molt contents de poder comptar amb Aleix Duran al club, som un club de formació i l'Aleix aportarà moltes coses amb la seva experiència, estem molt il.lusionats".

Per la seva banda, Aleix Duran va valorar dues coses per decidir-se a entrenar el CBI: que el club hagi volgut comptar amb ell i que sigui un club amb un projecte equilibrat. Va afirmar que el Club Bàsquet Igualada "és un club que té una combinació que valoro molt: toca de peus a terra però també és ambiciós i vol créixer, i considero molt important aquest equilibri".