El Govern respecta el «dret a lliure associació» dels impulsors de la Superlliga

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha assegurat que l'executiu respecta la decisió d'alguns clubs esportius, entre ells el Futbol Club Barcelona, de crear una nova competició de futbol batejada com a 'Superlliga' perquè tenen dret a lliure a associació com a entitats privades que són. En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, Budó ha dit que com a Govern no poden entrar a valorar la decisió però sí que ha demanat que "davant els interrogants o tensions" que puguin aparèixer s'intenti fer compatible la nova competició amb les ja existents. "Emplacem al diàleg per trobar el millor encaix i convivència", ha demanat la portaveu, que ha apostat perquè la nova lliga no sigui "excloent" amb les altres.

Budó ha dit que el més important és "no perjudicar el conjunt de l'esport" i ha recordat que ja existeixen precedents de lligues similars en altres esports.