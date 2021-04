Manresa és la seu de la represa de les competicions per a nedadors Màster

Aquest passat cap de setmana les piscines Manel Estiarte i Duocastella de Manresa han estat l'escenari de la represa de les competicions de natació per a nedadors màster, ha estat en la celebració del III CAMPIONAT CATALUNYA NATACIÓ "OPEN" MASTERS D'HIVERN, que organitzat pel CN Minorisa ha estat un veritable èxit, doncs, han estat dos dies de retrobaments, un amb la competició, per l'altre amb els companys d'altres clubs i èpoques, que després de més d'un any podien compartit esforços i salutacions, encara que fossin amb els somriures amagats darrere les mascaretes, després de molt temps sense fer-ho.

Per part del CN Minorisa , cal afegir a l'èxit organitzatiu, l'esportiu, doncs, amb només deu nedadors, van arribar a sumar fins a 19 medalles, desglossades de la seguent manera, nou ors, sis pels homes i tres per les dones, buit plates, sis i dos, mentre que els bronzes van ser dues, les dues pels homes. En la classificació per clubs del medaller, el CN Minorisa va ocupar el novè lloc.

Les actuacions individuals van ser aquestes :

Montse Gomariz,+50, tres ors: 50 papallona ( 31.79), 100 estils ( 1.14.98) i 100 papallona (1.10.63)

Annabel Malagarriga,+40, dos argents: 50 papallona (36:84) i 50 lliures (32.48).

Cristina Arrufat, +45, un quart lloc: 50 lliures (45.78)

Jaume Cots, +85, tres ors: 200lliures (5.29.18), 100 lliures (2.34.00) i 50 braça (1.23.35).

Gaspar Ventura, +65, dos ors: 50 papallona (35.21), 200 lliures (2.37.64).

David Granados, un or i una plata: 100 papallona (1.07.81) i 50 papallona (30.97).

Francesc Martínez , +70, dos argents: 100 braça ( 1.50.62) i 50 braça (49:33).

Rafa Herrador, +45, una plata i un bronze: 50 papallona ( 30.44) i 50 lliures ( 27.76).

David Egea, +45, una plata i un bronze: 100 braça (1:46:56) i 50 braça (48.49).

Jordi Vidal, una plata i un cinquè lloc: 200 estils (2.38.83) i 100 lliures ( 1.05.02).

Jaume Cots, nat l'any 1933, ha estat premiat com a nedador de més edat entre els participants .