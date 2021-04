El projecte de la Superlliga impulsada per Florentino sacseja el món del futbol

El món futbolístic va viure ahir un dels dies més convulsos dels últims anys degut a l'anunci de la creació de la Superlliga, una nova competició que estarà presidida per Florentino Pérez. Mitjançant un comunicat, el FC Barcelona que és un dels 12 clubs fundadors, va assenyalar que han tingut com a objectiu «millorar la qualitat i la intensitat de les competicions europees existents i, en particular, crear un torneig en el qual els millors clubs i els millors jugadors puguin competir entre ells de manera més freqüent».

Als dotze clubs fundadors (FC Barcelona, AC Milan, Arsenal FC, Atlètic de Madrid, Chelsea FC, FC Internazionale Milano, Juventus FC, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Reial Madrid CF i Tottenham Hotspur) s'hi afegiran tres clubs més com a convidats perquè puguin unir-se abans de la temporada inaugural, que començarà al més aviat possible.

En un comunicat que van ratificar la majoria de clubs de primera, LaLiga va condemnar «enèrgicament la proposta anunciada de creació d'una competició europea secessionista i elitista, que ataca els principis de la competitivitat oberta i del mèrit esportiu que ocupen el més profund de l'ecosistema del futbol nacional i europeu».«La nova proposta de competició europea no és més que un plantejament egoista, dissenyat per enriquir encara més els més rics», afegeix l'escrit.

A més de LaLiga, les principals institucions del futbol, com la FIFA i la UEFA també s'hi van oposar. El president de la UEFA, Aleksander Ceferin, va ser contundent a l'assegurar que el projecte de la Superlliga és fruit de «l'avarícia, l'egoisme i el narcisisme d'alguns» i que estudiaran la participació dels jugadors dels clubs implicats en la pròxima Eurocopa. «Estem avaluant la situació amb el nostre equip jurídic. Encara és aviat perquè ho van anunciar ahir a la nit. Imposarem totes les sancions que puguem com més aviat millor, treure'ls de totes les competicions i prohibir als jugadors participar en les nostres», va dir.

També es van posicionar en contra les principals federacions europees i, fins i tot, representants governamentals com són el cas del primer ministre britànic, Boris Johnson o el president francès, Emmanuel Macron. El govern espanyol també es va mostrar contrari a la Superlliga.

Alguns jugadors, tant de clubs implicats com dels que no ho estan en un principi, també van posicionar-se en contra d'aquesta competició com és el cas d'Ander Herrera (PSG), Mesut Ozil (Fenerbache) o Bruno Fernandes (Manchester United), entre altres.

Paral·lelament a l'evolució de la Superlliga, la UEFA segueix endavant amb el nou format de la Lliga de Campions que entrarà en vigor en la campanya 2024-25.

Independentment de la pretensió d'aquestes entitats de crear una competició gairebé tancada, d'aquí tres anys el principal torneig europeu comptarà amb 36 equips en comptes dels 32 de l'actualitat.

Aquests es repartiran en quatre grups de nou equips que disputaran lliguetes. Els vuit millors accediran directament a vuitens, els situats entre el 25 i el 36 quedaran eliminats i els que acabin entre el novè i el 24 lloc disputaran una eliminatòria a doble partit per completar els vuitens. Després, es continuarà amb el format actual d'eliminatòries a doble partit. El guanyador o el subcampió jugaran un total de 17 partits en lloc dels 13 actuals, o fins i tot 19 si han de superar el play-off.