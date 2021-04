Jonathan Tabu abandona el Baxi després de 22 partits

El Baxi Manresa va anunciar ahir que el club i Jonathan Tabu han arribat a un acord per a la desvinculació del jugador. El base belga de 35 anys va arribar a Manresa l'estiu passat i se'n va després d'haver disputat 22 partits en una temporada marcada per les lesions i per la poca confiança de l'entrenador, fins el punt que no havia jugat en cap dels últims 8 partits de l'equip manresà. Aquesta temporada havia fet una mitjana de 7,4 punts i 3,6 assistències a la Lliga Endesa.

Tabu va arribar a principis de temporada a la disciplina manresana procedent de Le Porthel francès. El base tenia recorregut previ en la Lliga Endesa, doncs va jugar a les files de Bilbao Basket i Saragossa, i arribava per dotar d'experiència al conjunt català. Encara que el seu inici va ser bo, una lesió en l'adductor a principis del 2021 va ser l'inici del declivi.

En un comunicat, el Baxi Manresa va agraïr la feina i la professionalitat de Tabu, i li va desitjar sort en la resta de la seva carrera.