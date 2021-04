L'Atlètic anuncia que també abandona la Superlliga

El primer club espanyol que abandona el projecte enfonsat de la Superlliga és l'Atlètic de Madrid. En un comunicat divulgat aquest dimecres, el club ha anunciat que s'uneix als clubs anglesos en la decisió d'apartar-se d'una competició, presidida per Florentino Pérez, que ha fet aigües en només 48 hores.

E comunicat blanc-i-vermell assegura que la decisió d'abandonar la competició s'ha produït després d'una reunió del Consell d'Administració d'aquest dimecres al matí en vista del rebuig que el projecte ha anat generant des que es va anunciar. «El Consell d'Administració de l'Atlètic de Madrid, reunit aquest dimecres al matí, ha decidit comunicar formalment a la Superlliga i a la resta de clubs fundadors la seva decisió de no formalitzar finalment la seva adhesió al projecte», comença el text.

«L'Atlètic de Madrid va prendre la decisió dilluns passat de sumar-se al projecte atenent unes circumstàncies que en el dia d'avui ja no es donen. Per al club és essencial la concòrdia entre tots els col·lectius que integren la família blanc-i-vermella, especialment els nostres aficionats», afegeix el comunicat, que deixa entreveure que la notícia ha agradat a la plantilla i el cos tècnic quan han sigut informats de la decisió. «La plantilla del primer equip i l'entrenador han mostrat la seva satisfacció per la decisió del club en l'entendre que els mèrits esportius han de prioritzar per sobre de qualsevol altre criteri».