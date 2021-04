La Superlliga agonitza: els sis clubs anglesos es retiren de la competició

La pressió dels fans debilita el projecte liderat per Florentino Pérez, que neix ferit de mort. En un comunicat de matinada, els sis clubs restants (els tres espanyols i els tres italians) asseguren que el projecte continua. Centenars de seguidors 'blues' es van manifestar als voltants de Stamford Bridge i van bloquejar el pas de l'autobús de l'equip abans del seu partit contra el Brighton.

La revolució de la Superlliga europea ja té gravíssimes esquerdes. Dos dies després del seu anunci s'ha quedat reduïda a la meitat. La tremenda pressió dels seguidors anglesos ha desmuntat el projecte liderat per Florentino Pérez, que neix ferit de mort. El Manchester City va obrir la llista de sortides aquest dimarts i la resta de clubs anglesos van seguir el mateix camí a la mitjanit. El Chelsea, Liverpool, Arsenal, United i Tottenham també es retiren.

Només queden 6 dels 12 fundadors, els tres espanyols i els tres italians (Reial Madrid, Barça, Atlètic, Juventus, Inter i Milan). Aquests van emetre un comunicat després d'una reunió telemàtica a la matinada que evidenciava l'agonia del projecte. «La Superlliga europea està convençuda que l'statu quo actual del futbol europeu ha de canviar. Estem proposant una nova competició europea perquè el sistema existent no funciona», van assenyalar en un text en què s'asseguraven la continuïtat del projecte.



Era evident que un canvi tan profund en les estructures del futbol europeu no deixaria impassible tots els estaments, especialment en un país com Anglaterra, sempre respectuós amb els valors i la tradició que envolta l'esport que ells mateixos van inventar. Aquesta passió amb què viuen habitualment els partits la van traslladar a les seves protestes, amb centenars de seguidors cridant contra la Superlliga.



'Fuck Pérez'

El Chelsea i el City, els dos semifinalistes de la Champions, van dirigir aquestes primeres pedres en la ruta d'una Superlliga que va revoltar els seus seguidors. El duel entre els 'blues' i el Brighton d'aquest dimarts a la Premier fins i tot es va haver de retardar per les protestes brutals de l'afició. «Fuck Pérez» va ser un dels càntics, en al·lusió al president del Madrid, assenyalat com el gran instigador de tot el negoci.

«Creat pels pobres, robat pels rics» i «RIP Football 1863-2021» van ser altres missatges dels manifestants del Chelsea, que van bloquejar el pas de l'autobús de l'equip fins al punt que el porter Petr Cech va haver de sortir a calmar-los.



Al Khelaifi i Rummenigge

Aquest rebuig va unir les aficions dels diferents clubs. Hores abans, Florentino havia concedit una entrevista al diari 'L'Equipe' en la qual manifestava que no li preocupava que hi hagués alguna sortida en el seu projecte. Insistia que generarien molts més diners i apuntava que convidarien el PSG i el Bayern en el moment adequat. Segurament no esperava sis fugues.

Els dos últims finalistes de la Champions van expressar de nou els seus dubtes sobre la competició i el recolzament a la UEFA, com va proclamar Nasser Al Khelaifi, l'amo del club francès. Rummenigge també va insistir en el «no» del campió d'Europa i en el seu desig de continuar disputant la Champions. El dirigent germànic substitueix Andrea Agnelli, patró de la Juventus, a la junta directiva de la UEFA.



«Un embrió que no respira»

Tampoc va escatimar crítiques a Pep Guardiola, el tècnic d'un dels fundadors que ja està fora. «No és esport quan no hi ha relació entre esforç i èxit. No és esport si no importa si perds. He dit moltes vegades que vull la millor competició possible. No és just si els equips lluiten a dalt de tot i no poden classificar-se», va dir el preparador català.

«La Superlliga és un embrió que encara no respira. Només és un comunicat», va afegir Pep, que es va unir a l'onada d'oposició generalitzada a Anglaterra. Hores després el seu club va confirmar en un comunicat oficial que ja havia iniciat els procediments per retirar-se del grup de la Superlliga. Va ser el primer.



Reunió d'urgència

El primer ministre, Boris Johnson, va aplaudir aquest adéu, a l'espera que tots els anglesos seguissin la mateixa línia. «La decisió és absolutament correcta. Els felicito. Espero que els altres clubs segueixin el seu exemple», va afirmar el dirigent. Ceferin, mentrestant, es va mostrar satisfet. «Estic content de rebre de nou el City a la família del futbol europeu. Ha demostrat una gran intel·ligència en escoltar totes les veus, sobretot, dels seus aficionats», va dir el president de la UEFA.

El rebuig va arribar al vestidor de clubs implicats, com el del Liverpool. «No ens agrada i no volem que succeeixi», va resumir Jordan Henderson en un comunicat dels 'reds'. La majoritària oposició de clubs, governs, aficions, jugadors, entrenadors i instàncies esportives va portar, fins i tot, els 12 fundadors a programar una reunió telemàtica d'urgència. Al finalitzar, es va concretar la marxa dels sis clubs anglesos, com desitjava el seu primer ministre. La secessió liderada per Florentino agonitza.