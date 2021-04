Arrelar els joves amb el futbol sala

Fonollosa és un poble petit que no arriba als 1.500 habitants, però una entitat esportiva històrica al municipi s'ha proposat arrelar els infants i els joves al poble a través de l'esport, concretament amb el futbol sala. «Fonollosa té pocs veïns i s'està convertint cada cop més en un poble dormitori. La nostra idea és fomentar l'esport i que els joves tinguin un vincle amb el municipi a través de la pràctica esportiva, generant arrelament al poble», explica Oriol Duocastella, responsable del Club Esportiu Fonollosa.

El primer equip masculí de futbol sala va néixer l'any 2017 però ha estat aquesta temporada quan el club ha fet un pas endavant amb la creació d'una escoleta per a infants del poble i la confirmació de l'equip femení, creat l'any passat però que s'ha federat aquesta temporada. Un naixement curiós vinculat a les caramelles: «Fa un parell d'anys durant les caramelles se'ls va proposar a les noies del poble que hi participaven que provessin de fer un equip de futbol sala. Algunes es van començar a engrescar i arran d'aquesta anècdota va començar a crear-se l'equip femení. Ara ja estan federades i competint», apunta Duocastella.

Al femení hi ha unes 12 jugadores de les quals més de la meitat són de Fonollosa, un dels valors que vol potenciar el club. Dues d'elles havien jugat a futbol de forma federada però n'hi ha altres que provenen d'altres esports o que, directament, no n'havien practicat cap. A més, és l'equip més jove de la seva lliga, la nacional femenina de la Federació Catalana de Futbol Sala, on malgrat ser només el seu primer any en competició, estan aconseguint plantar cara a equips que tenen més anys d'experiència.

Pel que fa a l'escoleta, on tots els infants són de l'escola del poble, el responsable del club assegura que el seu origen és una mica diferent al dels equips sèniors. «L'oferta dels pobles dels voltants no ens acabava de convèncer perquè estava molt enfocada a un punt de vista competitiu o resultadista. Nosaltres creiem que es pot ensenyar el futbol sala d'una altra manera: volem que els nens i nenes puguin aprendre que no s'ha de veure el rival com l'enemic o a algú a qui combatre a través de la pràctica de l'esport», apunta Duocastella. Així, amb els dos equips i l'escoleta, el Club Esportiu Fonollosa compta amb 35 persones implicades, la majoria d'ells del mateix poble. A més, el club està generant afició pel futbol sala, sobretot entre el jovent.

Tot i això, a més de la pràctica d'aquest esport, el Club Esportiu Fonollosa contempla la possibilitat de practicar-ne d'altres en els seus estatuts. «Vam incloure els que vam pensar que motivarien als veïns, com l'skate o l'escalada per als més joves, així com esports enfocats a gent més gran com la petanca. La nostra intenció és fer tot el possible per ajudar a tirar endavant qualsevol proposta de qualsevol persona del poble que vulgui realitzar un esport i necessiti algun tipus de suport», explica el màxim responsable de l'entitat.

Quasi 100 anys d'història

El Club Esportiu Fonollosa va néixer va 99 anys i, al llarg de tots aquests anys, l'entitat ha viscut diferents períodes d'inactivitat. De fet, l'Ajuntament va recuperar l'entitat esportiva fa només uns anys. Abans, l'esport majoritari era el vòlei, que també es vol recuperar. L'any passat, durant el confinament, els responsables de l'entitat van tenir la idea de burxar en el passat per conèixer i traslladar a la població la història del club. I van redescobrir que en el poble, explica Duocastella, ja hi havia hagut un equip de futbol onze: «vam demanar informació del club a gent gran del poble que sabíem que hi havia jugat i vam trobar imatges del 1922 que ho certificaven».