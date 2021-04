El Barça rep avui el Getafe mentre s'aferra a una Superlliga que fa figa

El Barça juga aquesta nit (22 h) la primera de les vuit finals que ha de superar per proclamar-se campió de lliga, però el focus continua instal·lat al damunt del fallit intent de creació d'una Superlliga europea. El Getafe visita el Camp Nou en horari nocturn mentre el club català es mantenia anit com l'únic que no s'havia pronunciat sobre la cascada de renúncies dels clubs fundadors de la nova competició, juntament amb el Madrid. Laporta i Florentino units en un nyap, almenys de moment, de proporcions còsmiques.

«Hi ha tanta moguda des d'ahir que el millor que es pot fer és no opinar», va indicar Ronald Koeman en la roda de premsa prèvia al matx contra el Getafe de Bordalás. No obstant això, el tècnic barcelonista es va mostrar d'acord amb Gerard Piqué, que va fer un tuit assegurant que el futbol pertany als aficionats.

«Poden passar moltes coses, ningú sap què passarà», va indicar Koeman: «hi havia equips que hi estaven dins que ara no volen continuar amb aquest tema. Hem d'esperar, el que jo vull és el millor per aquest club». El neerlandès va afegir que «jo no sóc el portaveu. El portaveu sempre és el president, el meu treball és preparar l'equip. Si hi ha algú que ha de parlar d'aquest tema, no sóc jo. És clarament el president».

Després de l'anunci fet el diumenge a la nit pels fundadors de la Superlliga, les reaccions en contra del projecte s'han anat succeïnt una rera l'altra. Des de figures com Guardiola fins als governs dels països dels clubs implicats, l'oposició ha estat unànime.

I dimarts, en que es va produir la potent imatge dels aficionats del Chelsea manifestant-se a l'exterior de Stamford Bridge abans d'un partit de la Premier, els sis clubs anglesos van anunciar la seva renúncia, la majoria després d'una reunió telemàtica que va tenir lloc a la nit. La marxa enrera va arribar al punt que els propietaris del Manchester United i el Liverpool van demanar ahir perdó als seus seguidors.

Durant la jornada de dimecres, els tres clubs italians -Juventus, Inter i Milan- també van baixar del carro, el mateix que va fer l'Atlético de Madrid. Per la seva part, el PSG, que ja no formava part de la dotzena fundacional, es va posicionar al costat de la UEFA.

En canvi, el president del Barça, Joan Laporta, no va badar boca i les opinions que van sortir des de l'interior del club van ser les sensates paraules de Koeman i les declaracions de Gerard Piqué al programa Universo Valdano. L'entrenador va dir que «la UEFA parla molt, però no escolta els equips, els entrenadors ni els jugadors sobre el número de partits. El que els importa són els diners. Fins i tot a Espanya caldria parlar sobre els partits i els seus horaris, aquest dijous juguem a les 10 de la nit. No sempre es fa el millor pel jugador, i se l'ha de protegir».

El central barcelonista, per la seva part, va declarar, en una entrevista a l'espai televisiu conduït per Jorge Valdano: «això és el que volem pel món del futbol? Que els Sevilla, València, Everton, Leicester, Nàpols, ... desapareguin? Aquests clubs tendiran a valer zero». Altres personalitats del futbol també hi van dir la seva, com l'entrenador de l'Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone: «no tinc cap dubte que davant de moviments sísmics com el que ha succeït, alguna cosa canviarà, segur, no en tinc cap dubte, per a millor. Les parts s'hauran d'apropar i trobar el que tots volen».