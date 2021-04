Calma, nervis i triomf vital

El Barça necessitava guanyar anit el Getafe per assolir la primera de les vuit victòries que li calen per ser campió de Lliga sense haver d'estar pendent dels seus rivals, després de conquerir la Copa del Rei. I va solventar amb solvència el compromís davant dels de Bordalás, però durant una bona estona, al segon temps, va patir perquè el marcador era incert i el conjunt blaugrana es va arronsar davant la possibilitat d'ensopegar. Finalment, però, dos gols a darrera hora van esvair qualsevol indici de sorpresa i els de Koeman ja poden pensar en el duel de diumenge (16.15 h) a Vila-real. Ningú va dir que seria fàcil.

Un potent xut de Messi al minut 3 que es va estavellar al travesser i va botar sobre la línia de gol va anticipar dues coses: el Barça no estava disposat a badar perquè sap que la Lliga depèn d'ell mateix i que Messi estava predisposat a disparar totes les bales que pogués. Així, quatre minuts després, un Busquets que va realitzar un gran partit va enviar una pilota en profunditat a l'argentí i el pitxitxi de la Lliga no es va deixar abatre mentre avançava cap a la porteria de Soria, a qui va superar per dalt.

El partit, però, es va tornar a igualar ben poc després, quan Cucurella va fer una centrada des de l'esquerra que Ángel va rematar prou malament perquè toqués en Lenglet i el gol en pròpia porteria el signés el defensa francès, a qui l'àrbitre ja havia castigat al minut 5 amb una targeta groga per una obstrucció que només va veure el col·legiat.

Un Barça ben situat sobre el camp, amb el 3-5-2 que tants bons resultats està donant a Koeman, va controlar el joc en tot moment, si bé el Getafe, que lluita per no acabar de caure a la zona de descens, i que va reservar jugadors pensant en el partit contra l'Osca, va protagonitzar algunes accions ofensives per l'esquerra.

El Barça, malgrat l'empat, no es va deixar anar i va tenir la sort de ser el beneficiari d'una de les jugades més desafortunades i còmiques de la temporada. En el minut 27, i sense que ningú el pressionés, Sofian va endarrerir la pilota cap a un David Soria que no se l'esperava i l'esfèrica va entrar a la porteria posant novament els locals per davant en el marcador. El defensa del Getafe es va encarar amb el seu porter en una reacció lamentable que Soria va replicar astorat per l'errada del company.

Messi va tornar a demostrar la voracitat golejadora que exhibeix des que va començar el 2021 fent el 3-1. El 10 del Barça va creuar la pilota, que va tocar el pal i va tornar cap a ell, i a la segona oportunitat ja no va perdonar.

En el segon temps, i després d'un inici pressionant del Getafe, el Barça va baixar el ritme i es va dedicar a fer un gran rondo. Només se li podia complicar la vida si cometia un error imperdonable. I el va cometre quan Araujo va trepitjar Enes Ünal i el turc va transformar el penal.

Amb 3-2, nervis al camp i a la banqueta. Quedava encara mitja hora. I el Barça va patir. Però Araujo, rematant de cap al primer pal un córner servit per Messi, al minut 86, i Griezmann transformant un penal al 92, van segellar un triomf imprescindible.