El Campus Rafa Martínez té un 70% d'inscrits en només 10 dies

Després d'un any en blanc a causa de la pandèmia, el Campus Rafa Martínez, que té lloc a Artés, ja està escalfant motors per la seva nova edició, la que serà la tretzena de la seva trajectòria. Amb menys de dues setmanes amb el període d'inscripcions obert, ja s'hi han apuntat un 70% de les places disponibles, el que demostra que hi ha ganes de formar part del ja tradicional campus.

Consolidat fa molts anys a les comarques centrals i amb una mitjana de 250 participants en les seves dotze edicions anteriors, el campus està dirigit a esportistes de 0 a 16 anys d'edat, i comptarà amb la presència del jugador santpedorenc Rafa Martínez i nombrosos jugadors i entrenadors de diferents equips ACB que han estat relacionats amb el jugador del Baxi Manresa.

Degut a la situació sanitària, inicialment, només s'oferiran les places en règim extern, és a dir, dormint a casa, tot esperant l'evolució de la pandèmia i les actualitzacions de les restriccions actuals per valorar la possibilitat d'activar el règim intern.