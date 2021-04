Igualada estrenarà demà el seu nou circuit de BTT

Durant aquesta primavera, Igualada està treballant per promoure l'activitat en BTT amb la celebració de quatre esdeveniments dirigits a diferents públics potencials.

La gran festa de la bicicleta de muntanya va començar amb la competició internacional UCI Volcat 2021 que va tenir sortida i arribada a Parc Central i va comptar amb la participació de corredors professionals de 23 països diferents. A aquesta activitat inicial l'ha seguit el circuit de BTT ubicat a la pastilla 1 del Parc Central. Es tracta d'un circuit semipermanent on s'hi organitzen activitats per a totes les escoles de la ciutat i de la comarca.

El punt i final a la Primavera d'Igualada Ciutat BTT el posaran les dues activitats estrella d'aquest cap de setmana: la cursa inaugural del circuit BTT d'Igualada a la zona de l'escola Dolors Martí, i l'Open Bike Trial a Les Comes.

La regidora d'Esports, Patrícia Illa, va posar en valor el nou circuit BTT d'Igualada que ha estat iniciativa d'un particular. Illa va agrair la feina que han fet els ideòlegs del circuit, el corredor Genaro Molano juntament amb el seu fill. Els dos van dissenyar un circuit BTT per la ciutat d'Igualada durant el confinament. Patrícia Illa va celebrar que la gent d'Igualada «s'hagi fet seu el circuit i pugui gaudir d'un espai únic a la ciutat per a realitzar entrenaments de cert nivell».