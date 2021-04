Tres conjunts del CR Manresa es juguen la classificació a l'estatal

Els tres conjunts de nivell VII del Club Rítmica Manresa es jugaran aquest diumenge a Blanes la seva classificació al campionat estatal. La setmana passada els tres equips van competir també a Blanes en la segona fase de la copa catalana base conjunts nivell VII, la primera presencial, i on van assolir bons resultats.

L equip infantil composat per Maria Altimiras, Bruna i Ariadna Ambrós, Jana Pérez i Leire De la Peña, van aconseguir quedar en primera posició després d'aconseguir un total de 12.050 punts mitjançant un exercici de cinc cèrcols, quedant per davant del CR Blanes, l'amfitrió.

L'equip juvenil composat per Júlia Gràcia, Neus Calvés, Martina Leiva, Laura García, Marta Ferrer i Claudia Obiols, finalment van quedar classificades en tercera posició, no podent superar al CR Blanes i al C Patricia amb un exercici de dos cordes i tres cèrcols.

El que ho tindrà més difícil per classificar serà l'equip cadet, que el passat diumenge va quedar en cinquena posició només per davant del CR Montjuïc. L'equip composat per Maria Ayerbe, Sara Ayala, Queralt Casanovas, Jara March i Laia Sancho va aconseguir 10.800 punts amb un exercici amb cinc cèrcols.