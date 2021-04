El CE Manresa necessita un triomf del tot imprescindible

Ja no hi ha espai per a més empats. El CE Manresa ha iniciat la segona fase de la Tercera Divisió amb dues igualades a zero, a casa contra el Vilassar i al complicat estadi del Sant Andreu, però tot el que no sigui sumar tres punts demà al migdia (12 hores) davant de la Fundació Esportiva Grama allunyarà el conjunt de Ferran Costa, segurament de manera irreversible, del somni de pujar a Segona Divisió RFEF.

Els manresans no podran comptar demà amb Marc Cuello, sancionat amb un partit per acumulació d'amonestacions. Ara mateix tenen 31 punts i estan empatats amb el seu adversari de demà en la quarta posició. Davant, el Sant Andreu, amb 35, i el San Cristóbal, amb 33, s'enfronten entre ells i en tercer lloc hi ha el Vilassar, amb 32. Només els dos primers assoleixen l'ascens. S'espera una altra gran entrada a l'estadi, en el penúltim partit a casa.

D'altra banda, la federació va anunciar ahir al seu lloc web l'ajornament del partit de la fase de permanència entre l'Igualada i el Banyoles, previst per demà a la tarda, per un cas positiu de coronavirus en els anoiencs.