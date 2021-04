Florentino: «O fem alguna cosa, o només aguantaran els clubs d'un estat o d'un multimilionari»

Florentino Pérez segueix entossudit a explicar les bondats d'una Superlliga que, contra el sentit majoritari, considera que continua viva. El president del Reial Madrid insisteix aquest dissabte que els clubs signants s'han donat «unes setmanes per reflexionar davant la virulència amb què algunes persones que no volen perdre els seus privilegis han manipulat el projecte» en una entrevista a 'As' en la que reitera que el futbol té les hores comptades si no es dona llum verda al seu projecte: «O fem alguna cosa aviat o molts clubs faran fallida. Només aguantaran els que siguin d'un Estat o d'un multimilionari».

El directiu blanc afirma que des que al gener va intentar discutir amb la UEFA sobre una futura Superlliga, «es va organitzar una operació orquestrada, manipulada, com jo no he conegut mai», i retreu al seu president, Aleksander Ceferin, el seu «comportament molt poc saludable». «Tot el que ha passat ha sigut lamentable, amb insults i amenaces. Ens ha sorprès la seva violència».

Florentino torna a plantejar un panorama apocalíptic per al futbol («està greument ferit perquè la seva economia s'enfonsa») amb dades com els 650 milions de pèrdues dels 12 clubs de la Superlliga en els tres mesos de pandèmia de la temporada passada, i avança que aquesta temporada els números vermells estaran entre els 2.000 i 2.500 milions. «El Girondins acaba de fer fallida. O fem alguna cosa aviat o molts clubs faran fallida».

També ha insistit que els joves entre 14 i 24 anys «estan abandonant el futbol perquè els avorreix davant altres entreteniments.