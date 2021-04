Primer pas d'una recta final oberta

No hi ha conformisme al Congost. Almenys això es desprèn de les declaracions de l'entrenador del Baxi, Pedro Martínez, que defuig qualsevol intent de voler fer ja resum d'una temporada brillant del seu equip. Falten encara cinc partits per al final i, segons el tècnic barceloní, «no es pot descartar res». De moment, se centra en la visita d'avui d'un Movistar Estudiantes avesat en moltes de les últimes temporades a lluitar per no baixar, malgrat disposar de possibilitats econòmiques superiors a les de la majoria d'equips de la zona baixa i mitjana.

Fent un petit avanç del que li espera al Baxi fins a final de curs, són cinc partits. Tres seran davant de rivals que lluiten per no perdre la categoria, l'Estudiantes, el Coosur Betis i l'Acunsa GBC. Els altres dos, contra adversaris ja instal·lats en zona de play-off, el Joventut i el TD Systems Baskonia. Tres d'aquests enfrontaments, davant de madrilenys, badalonins i sevillans, arriben durant la propera setmana, un període de temps que, per al tècnic dels manresans, «serà decisiu per a tothom».

Així, Martínez aclareix que «només tenim al cap intentar guanyar l'Estudiantes. Queden moltes jornades, hem de sumar el màxim que puguem i estar centrats en el present. Però ara no és el moment de descartar res, ni positiu, ni negatiu. Falten molts partits nostres i també dels rivals».

De fet, el Baxi és novè i hauria de fer un tram final molt brillant per acabar vuitè i disputar els play-off. De tota manera, hi ha un altre objectiu, explicitat pel mateix entrenador fa unes setmanes, consistent en quedar dels onze primers, la qual cosa podria atorgar una plaça per a la Lliga de Campions de la temporada vinent. I és que tornar a Europa és un objectiu clar, no només esportiu, sinó també econòmic.

Un parell de dubtes

Després de desprendre's de Jonathan Tabu entre setmana, el Baxi té per a avui dos dubtes. Un és, precisament, el d'un base, Dani Garcia, amb una sobrecàrrega en un abductor que li ha fet perdre sessions. L'altre és un Matt Janning ja retornat dels Estats Units, on va haver de viatjar per un problema personal greu. L'ala de Minnesota estava pendent ahir de superar el PCR previ per veure si avui pot estar operatiu, tot i que a un nivell inferior, ja que no s'entrena des de fa setmanes.

Sobre l'adversari, l'Estudiantes, Pedro Martínez va explicar que «va molt sobrat en la posició de base amb Barea, jugador que va venir fora de forma però que té una tremenda trajectòria, Roberson, un gran tirador, i Cvetkovic, que ja va fer una exhibició a la segona volta i contra nosaltres juga motivat. En aquesta posició tenen molts punts i generen molt joc». A més, disposen «d'Avramovic, Vicedo que està en un moment molt bo, i a dins ens preocupa Delgado, que és molt fort i va a dobles figures per partit. També ens pot fer mal Arteaga, gran i difícil de defensar».

Suport extern

Abans del partit d'avui, la Grada d'Animació ha preparat una rebuda per als jugadors als afores del Congost, seguint les mesures sanitàries. Serà quan hi arribin, al voltant de les quatre de la tarda. Pedro Martínez va recordar que «els trobem a faltar, però sabem que estan amb nosaltres. Els resultats d'aquesta temporada, sobretot els de casa, haurien estat diferents amb ells i alguna victòria més hauria caigut».