El Baxi va dominar fins que se li va apagar la llum

El Baxi va arribar a guanyar per 22 punts, però va patir moltíssim al final, en què l'Estudiantes es va situar amb un 99-101 favorable capgirat per Eatherton.

Aturant individualitats

El Baxi va aprofitar en els primers minuts per situar el 4-0 (Hinrichs i Sima) abans d'un 2+1 de Delgado (4-3). El partit es va desencallar amb un triple de Ferrari, seguit de dos de seguits de Barea i Avramovic reigualat per Sima amb un alley-hoop.

Però el partit era descontrolat i això beneficiava l'anarquia dels visitants (9-15). L'entrada d'Eatherton va beneficiar el Baxi amb dues accions seguides, però Cvetkovic va anotar cinc punts seguits i va situar el 15-22 a 2.56. La defensa no existia i, tot i que l'equip es va refer amb triple de Báez i safata d'Eatherton, el duel era descontrolat (20-22) amb mil errades arbitrals incloses, però un triple del mateix Eatherton a l'últim segon que va donar avantatge al Baxi al final del quart.

Sense contenció defensiva

Un triple de Dani Garcia i un altre d'Eulis Báez van marcar el camí del segon quart. Eatherton estava molt connectat i, amb un 2+1 acumulava 10 punts i posava el 34-29. Ara, tot i que el ritme era alt, era del Baxi, que va trobar Vaulet per a un bàsquet i un 2+1 i màxima diferència (39-31) just abans de la greu lesió de Vicedo.

El Baxi va aprofitar els següents minuts per demostrar que és molt més equip amb Sima i Mason (45-34 a 4.40). L'Estudiantes va tornar a buscar qualitat amb Delgado per evitar l'escapada definitiva (48-39). El tram final del quart va ser un intercanvi de bàsquets. Janning va anotar un triple, però després li van indicar tècnica per simulació, abans d'una altra a Cuspinera per protestar (58-47) i del segon alley-hoop de Yankuba Sima (60-47), un recital ofensiu.

Ritme d'NBA

El tercer quart va començar al ritme NBA que ja no té Barea, amb dos bàsquets en cinc segons de Ferrari i Sima, anotació desfermada i una esmaixada brutal de Vaulet per posar el 71-54.

Ningú no defensava, com demostrava un triple de Ferrari tot sol, seguit d'un altre de Rafa (81-59). Amb 81-61, Pedro Martínez introduïa cinc canvis i això no va anar gaire bé. De fet, el tram final no va ser brillant. Cvetkovic va treure un 2+1 per posar el 85-68. Avramovic va anotar de tres i els col·legiats no van apreciar que Djurisic toqués la xarxa en un triple de Dani Garcia.

Miraculós Eatherton

L'inici del darrer quart, amb zona 2-3 visitant, va ser nefast per al Baxi, amb parcial de 0-6 (87-77). Entre Mason i Hinrichs van aturar el cop (92-79), però l'Estudiantes entrava al partit amb un nou bàsquet d'Avramovic (92-82). Per sort, dues accions seguides de Mason, una assistència i un bàsquet, van donar aire (96-82, a 5.51). Però res no estava fet. Delgado i Avramovic tornaven a crear pressió amb el 96-88, encara a 3.29. Janning apareixia amb un triple, però Avramovic responia amb un altre i un bàsquet de dos (99-93). A més, Janning errava i els madrilenys recuperaven la bola a 2.06. Cvetkovic constrenyia fins al 99-95. Ferrari, massa individualista, errava dos tirs, però els madrilenys tornaven a deixar escapar la bola. Eatherton fallava a 1.05 i Cvetkovic clavava un triple terrible (99-98). Ferrari tornava a errar i el base cometia falta a 32 segons. Cvetkovic anotava un punt i després Hinrichs cometia la cinquena falta i Avramovic situava el 99-101 a 22 segons. L'Estudiantes, fora de bonus, cometia faltes per molestar. Ferrari llançava un triple condemnat al fracàs, però Eatherton capturava el rebot i treia un 2+1 a 7,8 segons i anotava el 102-101. Afortunadament, l'individualisme forà van tornar a sorgir i el triple a la desesperada d'Avramovic no va entrar.