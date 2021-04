L'Avinent s'enlaira a la nova pista

Jornada històrica en tots els sentits la viscuda ahir a la tarda a l'estadi d'atletisme del Congost. D'una banda, per la inauguració oficial a càrrec de l'alcalde Marc Aloy i el regidor Toni Massegú de les importants obres de remodelació dutes a terme a l'equipament amb la nova pista d'un blau lluent inclosa; de l'altra, perquè l'equip femení va signar «la millor actuació de sempre», en paraules de Joan Lleonart, director tècnic de l'Avinent Manresa fent referència al concurs executat pel grup en la primera jornada de la Divisió d'Honor estatal. Només el Barça va superar el magnífic registre coral de les atletes blanc-i-vermelles, que a la segona cita de la lliga (16 de maig) intentaran refrendar el pas a la fase pel títol.

«L'equip ha sabut competir», va concloure Lleonart en una jornada en la qual el Barça es va mostrar intractable amb unes quantes campiones estatals a les seves files (Águeda Muñoz, Caridad Jerez, Cristina Lara, Laura Redondo, Andrea San José...). Les manresanes, però, hi van oposar talent i lluita, com el que va mostrar la banyolina Marina Guerrero, 1a als 3.000 m obstacles i 2a en una distància tan diferent com els 800 m.

«L'important avui era sumar els punts per l'equip, no pas buscar marca», va explicar la versàtil migfondista després de rebre el trofeu que es lliura a l'atleta que fa més punts en una sola jornada. Pensant en els estatals, del 26 i el 27 de juny a Getafe, Guerrero té clar que prioritzarà els obstacles, «però no vull deixar els 1.500 m, vull veure fins on puc arribar».

L'altra victòria local la va firmar Mar Juárez als 5.000 m marxa, amb una exhibició incontestable. La vallesana va doblar totes les rivals i es va apropar a la seva marca de 21.50.5. «Em pensava que vindria la Raquel González del Barça, i tenia pensat de seguir-la», va explicar: «però no ha vingut i jo em sentia còmode, últimament estic treballant ritmes molt ràpids i per això he decidit tirar fort».

Juárez va tornar ahir mateix cap a Alacant, on prepara amb la selecció els Europeus de l'especialitat, que se celebraran el 16 de maig a Podebrady (Txèquia). De la nova pista, la marxadora en va fer una valoració excel·lent: «és dura i reactiva, i molt ràpida».

Prova de l'alt nivell mostrat per les locals és l'allau de registres personals assolits: Soler i Manzano als 1.500 m, Tió als 3.000 m, Solé en disc, Mateo en martell, Fernández en pes i Clemente en javelina. En una gran actuació col·lectiva, van destacar també els esforços d'atletes com Meritxell Soler, 2a en els 1.500 m i els 3.000 m duent sempre el pes de la cursa, la saltadora Nora Taher, 2a en llargada i triple salt, Patrícia Serrano en les dues proves de velocitat i Núria Tió en el mig fons, a més de la majoria de les rellevistes. I dues veteranes com Àngela López i Maite Marzo van aportar el seu granet de sorra fent els rècords estatal i català W45 en els 400 m tanques.

Dels 4 quadrangulars d'ahir, l'Avinent va fer la 5a puntuació per darrera dels vencedors: Playas, Barça, València i At. Sant Sebastià.