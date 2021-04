PATINT DESPRÉS D'UN RECITAL OFENSIU

L'inici de partit va veure un Estudiantes encertat en atac, sobretot de la mà de Barea des de la línia de tres punts i de Delgado sota els cèrcols. Així, els madrilenys van aconseguir dominar el marcador els primers minuts, davant d'un Baxi que va iniciar el partit amb l'alt ritme de joc que ha marcat aquesta temporada i que tant ens fa gaudir.

Amb l'entrada de les segones unitats el Baxi va capgirar el marcador i amb un segon quart de molt nivell ofensiu de tots els seus components. Va semblar que el conjunt de Pedro Martínez trencava l'enfrontament arribant als 60 punts a la mitja part.

Al tercer quart va seguir l'alt ritme de partit. El Baxi s'hi trobava molt còmode i va arribar a dominar de fins a 22 punts. Res no semblava que ens portaria a un final a cara o creu. Però els visitants, amb una defensa zonal i de la mà dels dos serbis, Avramovic i Cvetkovic (aquest últim feia dies que no comptava per al seu equip) van canviar el ritme del partit i, a poc a poc, es van anar acostant, fins a posar-se per davant amb el 99-101.

En l'últim atac de l'enfrontament, Eatherton va treure petroli amb un 2+1 i va acabar donant una lluitada victoria al Baxi, que segueix lluitant per entrar als play-off, amb un bon joc d'equip que fa pensar que encara hi pot arribar.