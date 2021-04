El Fruitosenc doblega amb contundència el Navarcles

El Navarcles i el Fruitosenc van disputar un intens duel que va concloure amb un 0 a 4 favorable als visitants, que des del primer moment van demostrar la seva superioritat sobre el terreny de joc. Els locals, coneixedors de les virtuts del rival, van optar per un bloc baix que dificultés la creació del joc del Fruitosenc a prop de la porteria de Fontanet, però als 11 minuts veien com el pla de partit que havien proposat es desfeia quan Sala anotava el 0-1 amb un tir potent després d'una bona combinació col·lectiva. Els santfruitosencs seguien dominant la possessió de la pilota i s'acostaven perillosament a la porteria local, mentre que el Navarcles intentava sorprendre amb algun contracop que la defensa visitant aturava sense problemes. Abans d'arribar al descans, el Fruitosenc faria dos gols més, pràcticament de seguit, que deixarien el partit sentenciat. A la represa els navarclins van fer l'intent d'anar a l'atac,amb l'objectiu de maquillar el resultat i intentar introduir-se de nou dins el partit, però els blanc i verds donarien l'estocada final amb una pilota a l'esquena de la defensa local que Ribera no va desaprofitar per fer el 0 a 4. Amb tot decidit, el ritme del partit va descendir, el Fruitosenc movia la pilota sense prendre gaires riscos, mentre que el Navarcles seguia intentant fer el gol de l'honor. Als instants finals els locals van gaudir d'una clara ocasió de gol, però Font es va lluir amb una bona estirada que mantenia imbatuda la seva porteria.