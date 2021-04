Griezmann fa que la lliga sigui cada cop més blaugrana

El Barça es posarà líder de la lliga, a falta de cinc partits, si dijous és capaç de vèncer el Granada al Camp Nou en partit endarrerit. La derrota per 2-1 de l'Atlètic de Madrid a Bilbao li dona aquesta possibilitat, en una jornada en què el Sevilla es manté en la cursa i en què va patinar el Madrid. Dos gols de Griezmann van permetre als blaugrana vèncer en la sortida més complicada que els quedava.

A Vila-real, el Barça va disputar una primera part oberta, en què va merèixer anar a davant en el marcador, però una segona en què va crear dubtes i en què va sortir beneficiat per l'expulsió de Manu Trigueros en el moment en què més pressionava l'equip de la Plana.

Així, els primers minuts van ser d'arribades per les dues bandes, de Gerard Moreno en dues rematades grogues i més clares per als visitants. Griezmann va fer rebutjar a Albiol i, sobretot, al quart d'hora, en una gran combinació que De Jong només havia d'empènyer a la xarxa, però que va ser salvada per un gran Asenjo.

El partit es va tranquil·litzar fins al minut 27, quan una gran passada de Pau trencant línies la va rebre Chukwueze, el millor dels locals. La relliscada de Jordi Alba el va ajudar, però ell ho va fer molt bé, driblant Ter Stegen i anotant el primer gol.

Però gairebé sense temps per pensar, Mingueza va trobar Griezmann, aquest va trencar el fora de joc i va batre el porter dels castellonencs amb una sublim vaselina. S'havia parat el cop i, set minuts més tard, el mateix Griezmann va aprofitar una passada enrere de Foyth sense mirar per establir l'1-2 final.

Massa descontrol

El mateix Griezmann hauria pogut fer el tercer abans del descans, però a la segona part les coses van canviar. El Vila-real va pressionar i Capoue va tenir la millor oportunitat, en una rematada aturada per Ter Stegen. Aleshores, va arribar l'entrada amb la planxa de Trigueros a Messi. El centrecampista va tocar la pilota però també la cama de l'argentí. Vermella clara que no va tranquil·litzar els blaugrana, que es van endarrerir to ti que van poder sentenciar en una altra vaselina, ara fallada per Frenkie de Jong.