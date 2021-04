L'Andorra perd una bala i el Gran Canària és a la lluita

La lluita per les últimes places de play-off es preveu dura en les jornades finals de la lliga regular de l'ACB. Ni el Joventut no té encara assegurada la setena plaça a causa del gran final de campanya d'alguns equips i del fet que a d'altres els faltin molts partits. Un dels que ostenta una posició fictícia és el MoraBanc Andorra, que ahir va caure a casa contra el Barça (63-79), en un duel amb moltes baixes per les dues bandes i en què el conjunt del Principat sortia d'una passa de covid.

El gran protagonista del duel va ser l'argentí Leandro Bolmaro, autor de 26 punts, la seva millor marca. Pau Gasol en va fer 16 i Hannah, 18 per als locals.

L'altre resultat important en aquesta zona va ser la victòria d'un Gran Canària que va tallar una ratxa de dues derrotes seguides a costa d'un Burgos en retrocés per 83-74. Cinc jugadors insulars van superar els deu punts i l'equip és a les portes del vuitè lloc. També ahir va destacar la victòria per un punt, 88-87, del proper rival el Baxi, un Coosur Betis que es va salvar amb un tir lliure de Randle.