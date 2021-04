L'empat priva l'accés al segon lloc

No hi ha dubte! El flagell de l'empat s'acarnissa de forma especialment cruel i del tot injusta amb el Centre d'Esports Manresa. Els blanc-i-vermells van sumar només un punt, per onzena vegada aquest exercici, en un partit en què van exhibir una superioritat manifesta sobre el seu oponent i van veure com s'esmunyia la possibilitat de situar-se en una engrescadora segona posició a l'equador de la segona fase de la lliga.

La improcedència de la igualada protagonitzada per l'equip de Ferran Costa va ser particularment evident en el partit d'ahir. Els manresans van dominar els colomencs fins al temps de recuperació del segon període: van generar nou ocasions de gol i tres aproximacions perilloses, a més de rematar o apropar-se a la porteria de Guiseris 16 vegades més, però l'únic fruit tangible de la vocació ofensiva dels bagencs va ser un gol de penal.

Sens dubte, la manca d'un segon davanter amb instint golejador que complementi les prestacions de Noah en una plantilla dissenyada per segellar la permanència impedeix als blanc-i-vermells recollir en forma de resultats el que sembren amb el seu joc modern i competitiu.

Persistir fins adquirir avantatge

L'absència del lesionat Nil Pradas al lateral dret va propiciar que Ferran Costa optés per situar d'inici el jove Àlex Iglesias a la seva posició. Nil Pradas es va trencar els lligaments encreuats del genoll dret al Narcís Sala.

El deler ofensiu dels locals es va evidenciar quan només havien transcorregut 19 segons, en rematar per sobre el travesser Izan Checa un servei de Toni Sureda. L'equip dirigit per Juanma Pons va optar per efectuar una tímida pressió sobre els migcampistes manresans que afavoria l'aparició d'espais en el seu sistema defensiu i Castanyer, Izan Checa, Toni Sureda i Noah van començar a monopolitzar el joc amb un imperial Juli Serrano com a timó al centre del camp. Només les incursions d'Ángel González per la dreta van trencar aquesta tònica entre els minuts 7 i 10. Un defensa va impedir que De Sande rematés de cap, en bona posició, el tercer córner blanc-i-vermell, executat per Èrik Rafael (min 12) i Juan Carlos Oliver va tallar l'assistència de gol de Noah envers el davanter de la Barceloneta (min 23).

Els de la capital del Bages dominaven a pler el tempo del partit i mostraven criteri i paciència en atac. Moha va disposar d'una doble ocasió al minut 24, en una acció posterior al servei del sisè córner favorable als manresans. La primera rematada de cap del central es va estavellar al travesser i la segona el va fregar. Quatre minuts després, Juli Serrano va xutar arran de la creueta superior esquerra de la porteria colomenca i Toni Sureda va obligar Guiseris a lluir-se per conjurar un xut ajustat a la base del seu pal dret (min 33). Les ocasions locals sovintejaven i tot seguit, Ángel González no va poder evitar tallar amb la mà una centrada del lateral vigatà. Èrik Rafael va transformar la pena màxima (min 34). L'allau d'ocasions dels blanc-i-vermells es va aplacar en els deu últims minuts del primer acte, però Noah va estar a punt d'arribar a rematar de cap, al segon pal, un intencionat servei de falta lateral executat pel davanter barceloní (min 45).

Una segona aproximació letal

Èrik Rafael va haver de ser substituït al descans per unes molèsties físiques, però la tònica del partit no es va modificar. La FE Grama semblava assumir la seva inferioritat tècnica i se centrava en dificultar les accions ofensives blanc-i-vermelles. Àlex Iglesias, amb un potent xut, va posar a prova la capacitat de reacció de Guiseris (min 47) i Izan Checa va rematar fregant el travesser des de l'exterior de l'àrea de penal (min 51). A continuació, l'agosarat Aleix Díaz va constatar com Guiseris s'estirava a la seva dreta per evitar el gol de la sentència (min 64). En els següents minuts, les rematades dels davanters manresans van ser menys perilloses i en la primera aproximació dels visitants, Òscar Pulido es va avançar al control d'Adil Azarkan (min 74).

Sigui com sigui, es va complir el minut 75 amb un mínim avantatge local (1 a 0) i l'arbitrarietat intrínseca a l'esport només va tardar 24 segons més a ensenyorir-se de l'estadi del Congost. Servei de falta lateral favorable a la FE Grama executat per Omar Monterde. La pilota es desplaça fins al segon pal i en davallar, el central Juan Carlos Oliver la remata amb el genoll esquerre. Òscar Pulido la toca amb la mà dreta però no la pot desviar completament i l'esfèrica es converteix en l'inesperat gol de l'empat arran el pal dret de la porteria manresana, prop de la creueta.

La reacció dels blanc-i-vermells va ser immediata, però un defensa va conjurar el xut d'Aleix Díaz (min 85) i Guiseris va aturar la rematada creuada de De Sande (min 88). Almenys, el servei de falta d'Omar Monterde (min 93) no es va convertir en el gol de la victòria colomenca.