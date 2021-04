L'Igualada Femení assegura una salvació impensable a l'inici

L'Igualada Femení HCP ha assegurat aquest cap de setmana la permanència a l'OK Lliga Femenina quan encara li falta un partit per al final de la temporada. L'equip anoienc, que va assolir l'ascens als despatxos la temporada passada, havia d'evitar les cinc últimes posicions d'una fase de permanència amb vuit conjunts per quedar-se a la màxima categoria, i gràcies a un esprint final de campanya superb ho ha aconseguit. Les jugadores d'Albert Bou ho van confirmar amb una victòria a la pista del Cuencas Mineras asturià en un duel dominat gairebé sempre i que va mostrar una gran actuació de Carla Claramunt, autora de tres gols. Quatre triomfs seguits en aquesta fase de permanència, enmig de duels suspesos per covid, han permès a l'equip igualadí mantenir-se a l'elit i poder-ho celebrar dissabte en la visita ja innecessària a Alcorcón.