El Solsona perd per la mínima el duel de colíders invictes

El Solsona va perdre una gran oportunitat de col·locar-se com a líder en solitari en el seu primer any a Primera Catalana. El conjunt solsoní que venia de guanyar entre setmana el Tàrrega per 3-1, es va presentar al duel de colíders invictes davant del Borges Blanques. L'equip solsoní va perdre per la mínima després d'un duel molt disputat (0-1).

Els jugadors visitants van aconseguir marcar un gol matiner després d'una jugada d'estratègia en un córner. Ambdós equips van desplegar un joc molt directe i de molt respecte. A la represa l'entrenador local va fer canvis i el seu equip va ser superior. Els solsonins van perdonar fins a sis ocasions molt clares de gol però no van estar encertats. El Borges Blanques va ser capaç de mantenir l'avantatge per sumar els tres punts. La setmana vinent el Solsona es desplaçarà fins al camp del Can Vidalet.