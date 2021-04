Els equips infantil i juvenil del Club Rítmica Manresa es classifiquen per a l'estatal

La participació de les formacions del Club Rítmica Manresa en el campionat de Catalunya per equips va ser reeixida i va propiciar que dos dels tres conjunts de l'entitat assolissin la classificació per al proper estatal. Les gimnastes que conformen l'equip juvenil (Nivell VII) van signar una meritòria primera posició. No endebades, Júlia Gracia, Neus Calvés, Martina Leiva, Laura García, Marta Ferrer i Clàudia Obiols van aconseguir el sisè lloc amb el seu exercici de cintes en l'últim campionat d'Espanya. L'altre formació que serà present a l'estatal serà l'infantil. El segon lloc assolit per Maria Altimiras, Bruna Ambrós, Ariadna Ambrós, Jana Pérez i Leire de la Peña així ho certifica. Per últim, l'equip cadet (Nivell VII) integrat per Jara March, Maria Ayerbe, Queralt Casanovas, Sara Ayala i Laia Sancho va quedar en sisena posició al català.