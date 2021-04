Només petits serrells separen Bernat Canut de la continuïtat al Cadí la Seu

Si no s'esguerra el curt camí que resta fer fins a lligar la continuïtat del tècnic de forma definitiva, Bernat Canut i l'AE Cadí la Seu continuaran un any més junts a la Lliga Femenina Endesa. El proper, però, serà probablement l'últim de l'entrenador alturgellenc a la banqueta de l'equip de la seva ciutat. De fet, el tècnic ha donat moltes voltes a les seves opcions de futur abans d'acceptar negociar una renovació ara ja ben encarada. Un club estranger el va temptar de valent. Però Canut hauria decidit, si els serrells que falten no s'espatllen, tancar el cicle a casa seva, al seu club, la propera temporada. La continuïtat d'Irati Etxarri després de les renúncies a seguir de Georgina Bahí i Yurena Díaz ha esta fonamental en la seva decisió.

Una vegada tancades les renovacions de Canut i Etxarri, en el segon cas confirmat per un any, i en el primer tot sembla indicar que pel mateix període de temps, l'entitat de la Seu d'Urgell es dona cert marge de maniobra i tranquil·litat per continuar confeccionant la plantilla per al proper curs, encara pendent de si hi haurà alguna opció de tornar a Europa. L'ala-pivot navarresa assegura un cinc nacional. I jove, molt jove. Perquè tenen contracte en vigor i seguiran almenys un any més les bases Laia Raventós i Laura Peña i les exteriors Ariadna Pujol i Gala Mestres.

A partir d'aquí tot està per construir. Sense possibilitat d'augmentar el pressupost a no ser que hi hagi competició europea -i encara, per poder assumir les despeses extraordinàries que comporta sobretot en matèria de viatges, no pas en fitxes de jugadores- la intenció de l'AE Sedis Bàsquet, segons les fonts consultades, torna a ser explorar la possibilitat de descobrir més producte estatal, i si pot ser català i jove, millor encara. Des de la direcció esportiva del club s'està analitzant la possibilitat d'incorporar més jugadores nacionals. «Ho estem mirant i valorant. Si pot ser, ens agradaria. Això està clar. Volem el màxim de nacionals i si són joves, molt millor. Com sempre ha estat en aquests darrers anys», destaquen des del club alturgellenc.

A més, el fet que hi hagi un bloc nacional interessant i jove és el principal argument que ha frenat la marxa de Canut. El tècnic urgellenc ha tingut més d'una oferta estrangera. I una en concret, la procedència de la qual no ha transcendit, no almenys per ara, li ha fet ballar molt el paraigua. Totes les fonts consultades donen per fet que tancant els serrells que queden, hi haurà Bernat Canut per un any més. Però només per un. El tècnic, que també forma part de l'òrbita de la Federació Espanyola de Basquetbol (FEB), ja ho ha deixat clar al club de la capital de l'Alt Urgell.

Amb ell, si tampoc no hi ha sorpreses, continuarà tot l'equip tècnic, que ja es va reestructurar durant el curs passat amb la incorporació de Jordi Acero per reforçar el seguiment tècnic i emocional de les jugadores, al costat de Roger Vilaró, Xavi Miñambres, que té prioritàriament encomanades les tasques de la preparació física, i Xavi Calm, fisioterapeuta.