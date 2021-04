El Rayo de Paula Fernández guanya i s'allunya a cinc punts del descens

La victòria del Rayo Vallecano de la santfruitosenca Paula Fernández va ser el fet més transcendent de la 27a jornada de la Lliga Iberdrola pel que fa als equips on militen futbolistes de les nostres comarques.

Les jugadores de l'equip madrileny van afrontar contra el Sevilla FC un duel fonamental. Les andaluses es van avançar mitjançant un penal transformat per Claudia Pina (min 2), però només nou minuts després, Paula Fernández, que va disputar tot el partit, va reequilibrar el marcador en materialitzar una pena màxima favorable a les locals. L'andorrana Teresa Morató va atorgar avantatge al Rayo en el temps de recuperació del primer període i Sheila García va sentenciar el triomf a falta de 13 minuts per al final. El gol de la visitant Antionette Oyedupe Payne (min 83) va posar emoció als últims minuts. La victòria permet a l'equip madrileny tenir un marge de cinc punts sobre el 15è classificat, el Reial Betis de la manresana Marta Perarnau.

L'equip andalús i la Reial Societat de la monistrolenca Núria Mendoza van signar unes taules estèrils (2 a 2) per als objectius d'ambdues formacions. La igualada allunya a sis punts de l'anhelada tercera posició l'equip dirigit per Natàlia Arroyo i impedeix al Reial Betis sortir de la zona de descens. Amaiur Sarrigui va avançar les basques (min 5). Ángela Sosa (min 47) i Ana González (min 71) van remuntar i Sarriegui (min 85) va establir l'empat definitiu. Núria Mendoza va completar tot el partit, mentre Marta Perarnau no va jugar. Per últim, la derrota de l'Éibar de la lesionada portera igualadina Noelia García a Badajoz, contra el CD Santa Teresa (2 a 0), complica la permanència a l'equip guipuscoà.