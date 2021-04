Tres setmanes per decidir un play-off

La victòria del Baxi Manresa de dissabte contra l'Estudiantes va donar la raó al seu tècnic, Pedro Martínez, quan deia que en les tres setmanes que falten per acabar la lliga regular no es pot donar res per fet. Els bagencs ho van fer, guanyant de 22, i van estar a punt de perdre. I quan pitjor ho tenien, d'una última possessió mal jugada per Ferrari en van treure un 2+1 salvador d'Eatherton. Això mateix s'ho pot aplicar l'equip en el tram final de la lliga regular. Ara mateix ocupa posició de play-off, la vuitena, i té menys bales per disparar que quasi tots els rivals, menys el Saragossa. Però ben aprofitades, i amb la combinació d'errades i cansament dels rivals, el poden dur encara a disputar les eliminatòries pel títol.

Dos de dalt i dos de baix

Al Baxi només li falten quatre partits perquè descansa en la penúltima jornada, intersetmanal, i no té partits pendents per covid. El duel que jugarà demà a Badalona és essencial per saber si encara pot ser setè. En cas de victòria, es posaria a un triomf dels badalonins amb qui, a més, tindrien el bàsquet average guanyat. En cas de perdre, caldria guanyar els tres partits posteriors per assolir la meta.

La visita de diumenge a Sevilla és important per al Betis, però no tant com dies enrere. Els andalusos van fer una passa gairebé definitiva cap a la salvació superant per un punt l'Obradoiro diumenge i el partit no serà una final per a ells, amb tres triomfs d'avantatge sobre la zona de descens. Tot i això, estan en un bon moment.

Després, visita el Congost un Gipuzkoa que ja pot estar descendit a la LEB Or en el partit, sobre el paper, més assequible que els falta als manresans. Aquests intentaran arribar amb opcions a l'última jornada, contra el potent Baskonia. Els bascos es poden estar jugant una millor posició de play-off, però potser no actuen al cent per cent pensant a iniciar sense problemes físics una primera eliminatòria dura, previsiblement contra el València.

En retrocés i en progressió

A més de les posicions que ocupen a la classificació, també és important fixar-se en les dinàmiques dels equips i fins i tot a com hauran d'afrontar els duels que els queden. Un cas clar és el del MoraBanc Andorra. Atenent simplement a la classificació es veu que a l'equip del Principat li falten encara vuit partits per jugar, a causa de les diferents plagues de coronavirus que han viscut. Es pot pensar que són moltes bales per disparar i per arribar fins i tot a 20 victòries, però potser no és així.

Perquè tant el seu entrenador, Ibon Navarro, com el seu director esportiu, Francesc Solana, ja s'han queixat que entre demà i el dia 16 (19 dies) hagin de disputar vuit partits. A més, els tres primers, després del calendari d'ajornats fet públic ahir per l'ACB, són a fora, amb el cansament pels desplaçaments que suposa en una plantilla delmada i esgotada.

Tampoc no sembla en el millor estat de forma un Unicaja que ve de ser apallissat a casa pel Casademont Saragossa, conjunt que és qui sembla tenir menys opcions de quedar entre els vuit primers perquè, com el Baxi, només té quatre partits més en disputa i dos són contra el Reial Madrid i el Lenovo Tenerife, primer i tercer. Els malaguenys en tenen sis, però han perdut tres dels quatre últims i tindran a davant rivals que, o bé es juguen els play-off, o bé són molt durs, com el Baskonia o el Madrid.

En canvi, dos dels adversaris es troben en un bon moment i semblen els més perillosos. Un és l'Herbalife Gran Canària qui, a més, té l'average guanyat amb el Baxi. Els insulars, que van derrotar diumenge el Burgos, es troben només a un triomf dels bagencs i tenen per davant cinc partits a l'abast de les seves possibilitats.

L'altre que està acabant molt bé és l'UCAM Múrcia, castigat pel virus el mes de gener ara acumula quatre partits seguits guanyant i és qui té més enfrontaments directes amb adversaris que lluiten pel mateix, com el Gran Canària, l'Unicaja, l'Andorra o fins i tot el Casademont Saragossa.

Sembla que el Baxi necessita almenys tres triomfs en els quatre partits per aspirar a ser al play-off. Si no, l'altre objectiu és acabar com a mínim en el lloc 11, que gairebé segur suposaria disputar la propera Lliga de Campions.