Segon triomf consecutiu del BC Manresa Drac's sub-18

L'equip sub-18 del BC Manresa Drac's que competeix al Campionat de Catalunya va signar dissabte un triomf de prestigi a l'estadi Olímpic de Viladecans. Els manresans es van imposar als amfitrions per 5 a 6.

Els jugadors del CB Viladecans van exhibir inicialment una extrema solidesa defensiva amb l'exjugador del BC Manresa Drac's Oriol Massana dominant des del monticle i deixant sense opcions als batejadors de l'equip de la capital del Bages. Aleshores, gràcies a algunes errades en defensa dels locals, el BC Manresa Drac's va començar a anotar les seves primeres carreres fins arribar a remuntar, al final de la quarta entrada, un marcador que li era advers (3 a 4).

L'actuació en defensa dels llançadors manresans, liderats per Sergi Palma, va ser fonamental per capgirar el resultat. A continuació, David Muñoz, que reapareixia després d'una greu lesió a l'espatlla que ha necessitat quatre mesos de recuperació, va ser cabdal per mantenir l'avantatge dels bagencs en les tres darreres entrades. Tot i això, el decisiu tram final del duel va ser molt emocionant. David Muñoz va arrodonir la seva actuació en eliminar a l'últim batejador local amb un strike out a la setena entrada.