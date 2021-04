El TAD obliga a reprendre el Manresa FS-CE Barceloneta

El partit corresponent a la 13a jornada del subgrup 3B de la Segona Divisió B entre el Manresa FS i el CE Barceloneta Futsal que es va suspendre, amb 3 a 1 al marcador, el dissabte 6 de febrer, s'haurà de reprendre i completar segons la resolució que va dictaminar dijous el Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD).

La confrontació es va suspendre per la persistència de l'antiesportiva actitud d'un directiu del club barceloní de fer sonar un xiulet per confondre els jugadors blanc-i-vermells quan iniciaven jugades d'atac o de contraatac. El dirigent del Barceloneta Futsal duia el xiulet amagat dins la màscara. Aleshores, només podien assistir als partits un número reduït de directius d'ambdues formacions per la pandèmia.

Els àrbitres del partit van considerar inadmissible l'actitud del dirigent del Barceloneta Futsal i van exigir que abandonés les grades del pavelló del Pujolet per reprendre el joc. L'implicat es va negar a marxar i quan els agents de la Policia Local i els Mossos d'Esquadra van comparèixer a la instal·lació, els àrbitres ja havien determinat la suspensió definitiva del partit. El següent dimecres, el Jutge Únic del Comitè de Competició va donar el partit per acabat i va sancionar el CE Barceloneta Futsal amb una exemplar sanció econòmica de 1.000 euros.

La junta del Barceloneta Futsal, presidida per David Caballero, va recórrer aquesta decisió al Comitè d'Apel·lació, organisme que la va ratificar. El TAD ha valorat que «entre les sancions derivades de la infracció, no es contempla donar per finalitzat el partit». El resultat es fonamental per al conjunt mariner, ja que si remunta en els disset minuts que queden per jugar, sumaria tres punts que el situarien tercer a la Fase de Classificació per a les eliminatòries d'ascens, empatat a 43 punts amb el segon, l'Escola Pia de Sabadell.