Vèncer la Penya i optar al setè lloc

«Signo que sigui un partit igualat, doncs la Penya està fent una temporada excel·lent, tan a la lliga ACB com a la competició europea. Els resultats que estan aconseguint tenen molt de mèrit i jo crec que estan per sobre nostre, que el seu nivell és superior al nostre. Per tant, tant de bo a la seva pista hi puguem competir i que visquem un partit igualat».

L'anàlisi de Pedro Martínez sobre la qualitat i les prestacions de l'oponent del Baxi Manresa, avui, al pavelló Olímpic de Badalona, el Club Joventut de Badalona, il·lustren la dificultat de l'apassionant repte esportiu que afronta l'equip manresà. Vèncer a la Penya és un desafiament complex però no inabastable, tal i com els jugadors del tècnic barceloní ja van demostrar en el partit de la primera volta, quan el Baxi Manresa va sotmetre un Club Joventut en ratxa (85 a 80) liderat per un imparable Scott Eatherton que va sumar 18 crèdits de valoració.

Tornar a guanyar l'equip dirigit per Carles Duran reportaria dos grans beneficis a l'equip de la capital del Bages, a més de reforçar-lo emocionalment i anímica. D'una banda, li permetria situar-se a només un triomf dels verd-i-negres amb el bàsquet average guanyat i, per tant, amb possibilitats d'optar a arrabassar als badalonins la setena posició. De l'altra, i encara més important, el Baxi Manresa ja hauria sumat una de les tres victòries que podrien obrir-li de bat en bat les portes del, play-off pel títol i tindria la possibilitat de cedir a la pista del Coosur Betis, o al Nou Congost contra l'Acunsa GBC o el Saski Baskonia.

Només Dani Pérez com a baixa

Pedro Martínez va confirmar en la roda de premsa prèvia al partit contra el Club Joventut que «no tenim baixes, tots els jugadors de l'equip estan disponibles» doncs «aquells que arrosseguen problemes físics ho fan des de fa temps, com el Guillem». L'única excepció, lògicament, és el base de l'Hospitalet Dani Pérez, baixa per al que resta de competició.

Sobre l'estat anímic amb què l'equip afronta el duel, Martínez va assenyalar que «veig als jugadors amb ganes i amb bona mentalitat». El tècnic barceloní va analitzar la situació particular de l'ala Matt Janning. «per a ell aquesta és una temporada complicada. En incorporar-se a l'equip va patir una lesió producte de la seva inactivitat i ara s'ha hagut d'aturar per la mort del seu cunyat». Les circumstàncies «no li han permès tenir la continuïtat que seria desitjable, però entrena amb actitud i esperem que ens pugui ajudar en els partits que queden».

Rebot ofensiu i crítica interna

Una de les claus del triomf del Baxi Manresa a la primera volta va ser el domini del rebot ofensiu (17 a 9). Pedro Martínez va considerar molt difícil que aquest fet es torni a repetir. «Aquell dia, Guillem Jou va poder jugar mols minuts d'escorta i Birgander, un jugador cabdal per a ells en l'aspecte rebotador sortia d'una lesió». «Ara la Penya és molt més consistent en aquest aspecte», va sentenciar. Per últim, el tècnic del Baxi va detallar que l'equip ha fet «crítica interna» de la davallada dels últims minuts contra l'Estudiantes. «No va ser una qüestió tàctica, no va ser conseqüència de la seva zona. No vam ser capaços de mantenir el ritme, ens va faltar la continuïtat que van tenir fins aquell moment. Va ser un problema de ritme de joc i de defensa», va concloure. Per últim, Martínez va insistir en què «no penso gaire en el play-off pel títol. No miro gaire la classificació doncs és fictícia. El nostre objectiu ha de ser quedar el més amunt possible. Si és el vuitè lloc, bé...». El resultat d'avui pot ser determinant per conèixer el sostre esportiu del Baxi Manresa.