Ramon Brucart acaba tercer en l'estrena de l'estatal màster MX3

El pilot santfruitosenc Ramon Brucart va quedar en tercera posició en la primera prova del Campionat d'Espanya màster de la categoria MX3 que es va disputar al circuit Malapartida de Càceres. El representant dels Amics Moto Valls de Torroella va assolir aquest lloc amb dues terceres posicions, en proves que va guanyar Carlos Campano, amb Yamaha, seguit de Jonathan Márquez, amb KTM. Brucart condueix una Suzuki.

No va ser l'únic representant de l'entitat present al circuit extremeny. En la categoria MX-65, entre 7 i 12 anys, el jove Ivan Martínez Lamberto, amb KTM, no es va poder classificar per a les mànigues finals. També s'hi va celebrar la segona prova de la categoria MX85, de 10 a 14 anys, amb la participació del pilot del Moto Club Baix Berguedà Marc Roma Romero, amb KTM, novè en les dues curses. Els pilots dels Amics Moto Jordi Soler i Jaume Martínez no van poder arribar a les curses finals. La propera serà a Totana (Múrcia), el 15 i el 16 de maig.