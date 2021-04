El CN Minorisa presenta un superàvit de 20.655 euros

Tot i la negativa incidència de la crisi sanitària i si les previsions pressupostàries de la junta directiva es compleixen, el Club Natació Minorisa podria eixugar quasi tot el deute econòmic que arrossega des de fa exercicis al final de la temporada 2.020-21. Aquesta va ser la informació més transcendent que la presidenta Montse Gomariz i el seu equip de col·laboradors va traslladar als socis de l'entitat en l'assemblea general ordinària del curs 2.019-20.

Tal i com van detallar Gomariz i la secretària Elisabet Ventura, el club va tancar l'anterior exercici amb uns ingressos de 196.555,90 euros i unes despeses de 176.900,90, és a dir, amb un superàvit de 20.655,00 euros que s'han destinat a eixugar deute. El pressupost del present exercici preveu que s'ingressin 187.017,45 euros i que se'n gastin 167.281,40, un fet que reportaria al club un romanent de 19.736,05 euros que li permetrien alliberar-se, quasi per complet, del feixuc deute acumulat.

L'assemblea també va permetre conèixer que el CN Minorisa té en l'actualitat 538 socis. A més, es van detallar les modificacions que s'han produït els últims mesos en els equips tècnics de cada especialitat, entre els quals destaca la incorporació de Georgina Delgado com a preparadora física específica de la secció de natació artística; la substitució de Mònica Palà per Lluïsa Zorrilla, així com el fitxatge de Kevin Muñoz per completar l'equip tècnic de la secció de waterpolo.

L'adquisició del programa informàtic Poliwin per unificar la gestió de l'àrea administrativa i l'exposició de les gestions efectuades pel que fa a la futura imatge corporativa del club quan es recuperi el nom de CN Manresa van ser les altres qüestions que es van detallar als presents.