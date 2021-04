S'ajorna el final de la fase regular de l'ACB

L'Associació de Clubs de Bàsquet va anunciar ahir que el final de la fase regular de la lliga ACB s'endarrereix degut als nombrosos ajornaments de partits per positius de covid-19. Per tant, a l'espera de la reestructuració del calendari de les últimes jornades de la lliga regular i de les dates del play-off pel títol que es farà a l'assemblea prevista per dimarts vinent, la fase regular de la competició no es completarà el diumenge, 16 de maig, tal i com estava programat.

La detecció del tres positius de covid-19 a la plantilla del Retabet Bilbao va obligar a ajornar, ahir al matí, els partits que els biscaïns havien de disputar contra l'Herbalife Gran Canària (30 d'abril), l'Hereda San Pablo (2 de maig) i l'Urbas Fuenlabrada (9 de maig). La decisió de diferir el final de la lliga regular va comportar, també, l'ajornament de l'Unicaja-Morabanc Andorra (04 de maig) i de l'Acunsa GBC-TD Systems Baskonia (5 de maig). D'altra banda, ahir, el proper rival del Baxi Manresa, el Coosur Reial Betis, va cedir a la difícil pista de l'Hereda San Pablo (95 a 77).