El CE Manresa necessita els tres punts per poder somiar

El CE Manresa va empatar vuit partits dels vint jugats en la primera fase de la lliga de Tercera Divisió d'aquesta temporada i els tres de la segona que ha disputat fins ara. L'estil de joc de l'equip de Ferran Costa és molt reconeixible, però li ha faltat efectivitat per poder aspirar al grup dels principals equips, primer, i per ser més a prop dels líders, després. Ara ja no hi ha marge de maniobra. Demà, a les sis de la tarda, l'equip de Ferran Costa visita un Vilassar amb qui va empatar (0-0) en l'estrena d'aquesta ronda i a qui ara necessita vèncer per continuar pensant en pujar a Segona RFEF.

L'equip és quart d'un grup de sis, però només a un punt de l'ascens que marquen el seu rival de demà i el San Cristóbal, amb la qual cosa gairebé depèn d'ell mateix per ocupar una de les dues primeres posicions. Això sí, gairebé necessita vèncer demà i també a casa contra el Sant Andreu i a la darrera jornada al camp de la Fundació Esportiva Grama per aspirar als objectius.

Ferran Costa explicava ahir que «ens falten tres partits i hem de fer les coses bé, a part de tenir el punt d'encert que fins ara no hem tingut». Segons el tècnic, «al camp del Sant Andreu vam jugar gairebé tota la segona part al seu camp i contra la Grama vam tenir 14 córners, 42 arribades a l'àrea i 22 situacions de perill. Hem de controlar millor la nostra efectivitat i també les accions a pilota parada. El camp del Vilassar és més petit que el nostre i ells treuen partit d'aquestes accions. Tret d'això, no crec, que variïn el plantejament respecte del Congost». El CE Manresa té les baixes de Nil i Amantini per lesió i d'Àlex Sánchez per sanció i recupera el castigat per targetes Marc Cuello.