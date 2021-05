Conquerir la Copa després d'una dècada

El millor colofó a una temporada llarga i atípica en què el Club Gel Puigcerdà ha guanyat, el setembre, la lliga corresponent a la temporada 2019-20 i en la qual ha disputat la final del torneig de la regularitat del present exercici seria accedir al partit decisiu per dirimir la Copa del Rei i reconquerir un trofeu que els cerdans van aconseguir, per última vegada, un llunyà març del 2010.

Aquest cap de setmana, Jaca acull la Final Four de la competició de Copa. Avui, a partir de les 12 hores, el CG Puigcerdà afronta la primera semifinal contra l'equip amfitrió, el CH Jaca (LaLigaSports TV). A primera hora de la tarda (16.30 hores), el Barça Hockey Gel i el SAD Majadahonda decidiran el segon equip que jugarà la final, demà, diumenge, al migdia. Ambdós partits es retransmetran per LaLigaSports TV.

Salva Barnola, tècnic del Club Gel Puigcerdà ratifica l'ambició de l'equip groc-i-negre i certifica que «l'objectiu que ens vam marcar en iniciar el curs va ser guanyar la final de la Lliga Nacional de la temporada passada i classificar-nos per a les finals de la lliga i de la Copa del present exercici per optar a conquerir ambdues competicions». Així doncs, quinze dies després de cedir en la decisiva final del play-off pel títol contra el Barça, els cerdans s'han rearmat per encarar «amb optimisme» la semifinal de la Copa del Rei contra «l'oponent més difícil en aquests moments, un Jaca que ha anat de menys a més durant la temporada i que es troba en un excel·lent moment de forma». No endebades, l'equip de l'Alt Aragó va golejar tant al SAD Majadahonda com al CHH Txuri Urdin en els duels corresponents als quarts de final de la competició, fase de la qual estaven excempts els dos finalistes de la Lliga Nacional, i els va infligir «un parcial conjunt de 16 a 2», rebla l'entrenador puigcerdanenc.

Per a Salva Barnola, la millora de les prestacions dels amfitrions «es deu al fet que en els últims mesos han pogut entrenar-se en condicions adequades, mentre que quan va iniciar-se la temporada l'ajuntament de Jaca no els permetia ni accedir ni dutxar-se als vestidors del Palau de Gel». «A més, durant aquest temps han recuperat als lesionats de llarga durada Carlos Rivero i Juan Bravo, dos jugadors fonamentals en una plantilla jove i d'una qualitat exquisida», conclou Barnola.

Adaptar-se a les dimensions de la pista altaragonesa és un altre de-safiament per als cerdans. L'entrenador groc-i-negre explicita que «la nostra pista és del tipus americana i fa 56x27 metres, mentre que la seva, la més gran de l'Estat, mesura 61x32, és a dir, que amida tres metres més entre una zona blava i l'altra. Nosaltres estem més habituats a jugar en espais reduïts i, per tant, haurem d'ajustar el nostre sistema defensiu».

El treball en defensa «determinarà» el guanyador de la semifinal, assenyala el tècnic. «El partit exigirà un gran sacrifici defensiu dels nostres davanters i fluïdesa a l'hora de treure el puck des del darrere als nostres defenses. L'altre factor decisiu serà l'actuació dels porters. Riku Mikael Törnqvist i el local Raúl Barbo són els millors porters que juguen a l'Estat i aquell que estigui més encertat pot propiciar la classificació del seu equip per a la final», explicita.

El capità del Club Gel Puigcerdà, l'andorrà Oriol Boronat, coincideix amb les apreciacions del seu entrenador. «Encarem la Copa amb moltes ganes. Som conscients que el Jaca és un oponent complicat i que està en ratxa. A més, juguem a la seva pista, un aspecte que cal tenir en compte. Tot i que tenim alguna baixa, sortirem a donar-ho tot, amb l'únic objectiu d'assolir la victòria».

El Club Gel Puigcerdà no tindrà a Jaca al seu millor defensa, Arón Sarmiento, capità de la selecció espanyola sub-20, per motius professionals. En contraposició, el basc Ander Arraras ha d'oferir la seva millor versió després de recuperar-se de la fractura de la tíbia i del peroné de la cama esquerra. Barnola no ha convocat als joves Miquel Àngel Gota, Ferran Gil i Marc Martí.

Jugar a porta tancada no és un avantatge per al tècnic puigcerdanenc. «Sincerament, preferiria que hi hagués públic. La presència dels aficionats del Jaca seria un estímul per als meus jugadors», reflexiona.

Els partits que disputi el Club Gel Puigcerdà aquest cap de setmana seran els últims que jugaran amb la samarreta groc-i-negra tres dels jugadors més veterans de l'equip i més estimats per l'afició. Oferir-los la possibilitat de retirar-se amb un títol és un incentiu més per als seus companys. No en va, Salva Barnola corrobora que «la companyonia i la unió que hi ha al nostre vestidor són únics», un fet al qual el tècnic dona molta importància, ja que «és al vestidor on es forgen les coses importants», sentencia.

La Copa del Rei posarà el punt i final a una temporada excepcionalment llarga que es va iniciar el 10 de juliol, un mes abans de l'habitual, i que acaba un mes i escaig després que de costum i en la qual els jugadors groc-i-negres han hagut de sotmetre's a tres confinaments domiciliaris i afrontar la dificultat de mantenir el ritme competitiu com a conseqüència de les contínues i inesperades suspensions de partits per l'aparició de positius en un o altre equip. Enguany, els 250 aficionats que van acompanyar els groc-i-negres a Sant Sebastià per donar suport a l'equip en el cinquè partit del final de la Lliga Nacional de l'exercici 2018-19 hauran d'animar el Club Gel Puigcerdà des de les seves respectives llars, però de ben segur, els groc-i-negres oferiran les seves millors prestacions per guanyar la dotzena Copa del Rei del club cerdà.