Núria Marquès serà a Funchal per als europeus paralímpics

La nedadora de Castellví de Rosanes Núria Marquès serà una de les apostes importants de la natació catalana, i també de l'estat espanyol, en els europeus de natació paralímpica que es disputarà a Funchal, a Madeira.

La convocatòria espanyola és de 24 competidors, dels quals cinc són catalans. A part de Marquès, del CN Sant Feliu, també hi seran Toni Ponce (CN Sitges), Ariel Schrenck (CN Mataró), Sarai Gascón (independent) i Òscar Salguero (CN Sabadell). Aquest campionat europeu s'havia de disputar l'any passat, però es va ajornar per la covid i és classificatori per als Jocs de Tòquio.