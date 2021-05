El Sala 5 afronta quatre duels decisius per intentar ser segon

El Sala 5 Martorell juga aquest vespre, a dos quarts de set de la tarda, un partit a la pista del Barceloneta que pot ser molt important per a les seves opcions d'aquesta temporada. El conjunt de Víctor González, que és quart de la fase d'ascens, aspira encara a quedar segon i a jugar les fases per pujar de categoria. Si no, el quart lloc li atorga plaça per a la Copa. El rival serà un Barceloneta que encara pot escalar si remuntés el partit de la primera fase a Manresa que cal completar.

Poc en joc al Pujolet

Per la seva banda, el Manresa FS, allunyat a cinc punts de les posicions de Copa, rep el líder, un Calvià que ja el va derrotar per 5-2 en el duel inicial de la fase. El partit serà a una hora poc habitual, les 13.30. Els manresans intentaran mantenir l'equilibri que van sostenir a Mallorca fins al tram final de l'enfrontament.