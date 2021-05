El Barça femení derrota el PSG i aconsegueix arribar a la final de la Champions

El FC Barcelona femení ha aconseguit el pas a la final de la Lliga de Campions, on buscarà conquistar el seu primer títol continental, després d'imposar-se aquest diumenge, amb un doblet de la neerlandesa Lieke Martens, al Paris Saint Germain (2-1) en el Johan Cruyff en el partit de tornada de semifinals (3-2 en el global).

Després de l'1-1 de l'anada a París, les de Lluís Cortés han aconseguit doblegar al botxí de l'Olympique de Lió, campió de les últimes cinc edicions del torneig, amb dos gols de la davantera culer en una bona primera part.

D'aquesta manera, el Barça disputarà la segona final continental de la seva història el pròxim 16 de maig a Göteborg.

Només començar l'enfrontament,Leila Ouahabi ha fet una gran passada en profunditat que Lieke Martens no ha desaprofitat, traient les teranyines de l'esquadra de la porteria parisenca i aixecant dels seus seients als 1.000 espectadors que han presenciat el xoc.

No obstant això, el conjunt francès ha respost de pressa, en un servei de cantonada en el qual la defensa culer no ha aconseguit desbaratar el perill i Marie-Antoinette Katoto ha caçat la pilota per a retallar distàncies en el Johan Cruyff (min.34). Un altre gol parisenc deixaria fora a les de Lluís Cortés.

En la represa, les locals han demanat penal per una caiguda d'Endler sobre Alexia Putellas dins de l'àrea, encara que la col·legiada ha entès que no hi havia res. A poc a poc, el PSG s'ha acostat amb perill a l'àrea barcelonista, encara que no ha trobat rematadores en les seves ocasions més clares.

Una pilota al pal de Jenni Bell en el 69 i un altre al travesser de Marta Torrejón un minut després han permès a les de Lluís Cortés recuperar confiança i afrontar amb més tranquil·litat el tram final, en el qual Asisat Oshoala no ha pogut definir bé davant Endler al començament del descompte.

Així, les catalanes han aconseguit el pas a la final de Göteborg, on ja esperen al guanyador de l'altra eliminatòria, que també es resoldrà aquest diumenge i en la qual el Bayern de Munic compta amb avantatge després d'imposar-se a l'anada al Chelsea (2-1). Passi el que passi, la competició tindrà el 2021 un campió inèdit.