Sense Ferrari per a la recta final

La pista del Betis no acostuma a portar bones notícies per a Frankie Ferrari. En la seva primera temporada al Baxi Manresa, després de dues lesions, una a un canell i l'altra a un peu, va ser després que el seu equip vencés de poc a la pista andalusa que el seu entrenador va lesionar que s'estaria dos mesos de baixa, més del que es creia en un primer moment. Al final, Ferrari es va acabar desvinculant del club i la lesió va ser més llarga. Ahir, just abans de jugar al pavelló de San Pablo, el Bàsquet Manresa va informar que el californià es perdrà els tres partits que falten per al final de l'ACB, i també se suposa que uns eventuals play-off, per «una lesió al peu» que no ha quedat especificada.

Ferrari es va fer la lesió dimecres a la pista del Joventut. Ja se'l va veure coixejar i, a hores d'ara, no se sap si el seu abast pot ser semblant a la lesió que es va fer a Saragossa el novembre del 2019 i que va provocar que fos tallat per l'entitat bagenca.

Com que les desgràcies no solen venir soles, el Baxi també perd Eulis Báez per al duel d'avui. El dominicà té un esquinç de turmell i caldrà veure com es recupera per saber si s'hi podrà comptar per enfrontar-se a l'Acunsa GBC diumenge que ve, en el penúltim duel del campionat. No està sent una temporada fàcil per al veterà ala-pivot, que ja havia tingut abans dues lesions musculars, la principal i la recaiguda, que el van obligar a perdre's vuit partits.

intentant refer-se

A part de les dificultats físiques, el Baxi haurà de superar el cop que va suposar la dura derrota a Badalona. Pedro Martínez espera que es passi pàgina «mirant endavant. Intentarem ser el més positius que puguem. També caldrà veure com tenim els jugadors. Un cas és el del Guillem [Jou], que està d'alta i entrenant-se amb una teòrica normalitat, però és evident que el seu moment de forma no és l'ideal. Hem de donar el nostre màxim com volem fer sempre».

Sobre el rival, el Betis, «ha guanyat cinc dels vuit últims partits [abans de caure a Burgos entre setmana] i els que ha perdut han estat contra el Madrid, el Lenovo Tenerife i l'UCAM Múrcia. Estan en el seu millor moment i al seu camp és on són més sòlids». Els andalusos «són un equip molt físic, amb dos jugadors molt grans a dins. També tenen importància Feldeine, que també és gran per la posició on juga. Els dos bases, a més, són molt ràpids i poden anotar. A més, com tots els equips de Joan Plaza, té molt clara la manera de jugar i són molt perillosos en els rebots ofensius».

Plaza: «No m'amoïna com venen»

Per la seva banda, l'entrenador barceloní del Betis, Joan Plaza, va declarar abans del partit que no pensa en el fet que el Baxi hagi rebut molts punts en els darrers partits. «Em paro poc a pensar com venen els rivals. Sé tot el que han fet tot l'any. És un equip ben armat, compensat amb gent veterana i jove, ben entrenada, amb capacitat per anotar de fora. Les incorporacions de Janning i Ferrari [abans de saber-se la seva lesió] els ha donat un plus. Disposen de jugadors experimentats a dins i seriosos, també amb Sima, que juga a un gran nivell. Tenen la desena millor defensa de la lliga i corren moltíssim. És el segon ritme més alt de l'ACB, però també molts jugadors poden generar-se els bàsquets per ells mateixos. Cal tapar molts fronts». Tot i que el Betis té la salvació mig feta, Plaza va dir que «ens juguem la vida en els quatre partits que ens queden».