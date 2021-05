El Manresa FS cau descentrat per l'actuació dels àrbitres

El Manresa FS va caure derrotat a casa contra el líder de la fase d'ascens, un Calvià Palma que només va poder arribar amb el partit igualat al descans i que després va treure partit de tot un seguit de decisions dels àrbitres que van descentrar l'equip local, que queda amb molt poques possibilitats d'accedir a la Copa del Rei.

En els primers 20 minuts, el gol de Santa va ser igualat per una errada defensiva del Manresa FS en una fase amb una falta contra els visitants i cinc als locals. A la represa, els àrbitres van anul·lar primer un gol al Manresa. Després, van atorgar l'1-2 quan no era clar que la pilota sobrepassés la línia després de picar el travesser. A més, van deixar els bagencs amb un jugador menys per expulsió del porter Aleix per protestar. Aquestes tres jugades en un minut van costar cares al Manresa, que va rebre l'1-3 en la inferioritat ja comentada. El Calvià va anotar l'1-4 després. Amb joc de porter-jugador, els amfitrions van aconseguir retallar distància, però aquesta mateixa situació els va deixar sense xarxa de seguretat i van rebre tres gols més que van engruixir innecessàriament el resultat definitiu.