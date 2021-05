Paula Fernández i el Rayo empaten i fugen del descens

El Rayo Vallecano de la santfruitosenca Paula Fernández va aconseguir un bon empat al camp de les campiones de la Supercopa, l'Atlètic de Madrid (0-0), un resultat que l'allunya a sis punts del descens, tot i que l'equip que el marca, l'Espanyol, encara ha de jugar aquest migdia.

Les vallecanes, que van tenir en el tram final l'ensurt de la lesió de la seva portera, Larqué, que va rebre un cop al cap d'una rival, van fer un bon partit de contenció i rasquen un empat que els va bé, sobretot tenint en compte que en la propera jornada afronten un complicat compromís davant del Reial Madrid.

La jornada també va ser bona per al Betis de la manresana Marta Perarnau, que no va jugar en la victòria del seu equip a Logronyo per 0-1, amb anotació d'Ángela Sosa de penal. També va ser un bon dia per a l'Eibar de Noèlia Garcia. La igualadina està lesionada per sis mesos però ahir va gaudir del triomf de les seves companyes per 2-1 contra el Granadilla de Tenerife.