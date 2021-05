El Sala 5 soluciona una sortida difícil i s'acosta al segon lloc

El Sala 5 Martorell necessita vèncer en els tres partits que li falten i esperar una errada de l'Escola Pia Sabadell per aconseguir la segona posició del grup d'ascens de Segona Divisió B, que li permetria disputar les fases per pujar a la categoria superior. Ahir, el conjunt de Víctor González va assolir el triomf a la complicada pista de la Barceloneta en un duel molt mogut en els primers vint minuts i que es va travar més al final, però sempre amb avantatge per al conjunt del Baix Nord.

Així, tret d'algunes accions com el primer gol del partit i l'autogol d'Oussama, el Sala 5 va dominar el joc i va aconseguir anar al descans amb avantatge, tot i que retallada a última hora. En la represa, els martorellencs van trigar a marcar el cinquè gol, però aquest ja els va donar calma.