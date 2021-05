Un segon període terrible costa la final al CG Puigcerdà

Un parcial de 0-5 en el segon terç, en concret en deu minuts terrorífics per als groc-i-negres, va provocar que el CG Puigcerdà caigués derrotat per l'amfitrió, el CH Jaca, en la primera semifinal de la Copa del Rei, amb la qual cosa el conjunt de Salva Barnola no podrà lluitar pel títol.

El primer període va ser molt igualat i, tot i que els aragonesos es van avançar, de seguida va respondre Pablo Muñoz, en aprofitar una assistència del capità Boronat. Però el tram entre el minut 29 i 39 va ser dantesc, amb un gol de Monge seguit d'un powerplay per als amfitrions per expulsió d'Arrarás que no va desaprofitar Vizcarra. El partit semblava estabilitzar-se, però tres gols gairebé seguits abans de l'últim descans van deixar un 1-6 gairebé irremuntable per als ceretans.

Aquests ho van intentar amb anotacions de Granell i Prokop, però l'encert de Vizcarra a tres minuts per a vuit minuts per al final va tallar qualsevol possibilitat de sorpresa.

El CH Jaca jugarà avui la final del torneig contra el campió de lliga, el Barça, que no va tenir cap problema per desfer-se del Majadahonda per 4-0. El duel, a les 12 del migdia per La Liga Sports TV.