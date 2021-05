El Barça femení optarà a ser el campió d'Europa

L'equip femení del FC Barcelona va segellar la classificació per jugar la segona final de la UEFA Women's Champions League, després de la del curs 2018-19, en vèncer amb tot mereixement el PSG en el partit de tornada de semifinals (2 a 1). A l'anada, es van produir taules (1 a 1).

Però tant o més transcendent que això va ser constatar la maduresa que va mostrar el Barça i la superioritat que va exhibir en totes les facetes del joc respecte al seu oponent. Per tant, les blaugrana encaren la final de Göteborg, contra el Chelsea FC, amb opcions reals d'assolir el primer ceptre continental.

Les blaugrana van materialitzar les seves dues primeres ocasions. Al minut 8, Leila va habilitar Lieke Martens per penetrar en solitari per l'esquerra i superar Endler amb una rematada de rosca magistral.

L'adversitat va esperonar les parisenques i Sara Dabritz (min 15) va xutar prop de la creueta superior dreta de la porteria de Sandra Paños. A partir del minut 25, les blaugrana van recuperar el domini de la situació i un mil·limètric canvi d'orientació del joc de Patri Guijarro va permetre Graham Hansen demostrar que és l'extrem més desequilibrant. La noruega va superar Morroni i va centrar ras al segon pal per tal que Martens marqués el segon gol del Barça des de la mateixa àrea de gol.

Inesperadament, tres minuts després, la golejadora Marie-Antoinette Katoto va aprofitar l'única indecisió de la defensa blaugrana per situar el seu equip a un gol de la classificació. Patri Guijarro no va refusar de cap amb contundència el tercer córner favorable al PSG. Formiga va posar la pilota al cor de l'àrea de gol local; Lieke Martens va mirar de cedir-la amb el pit a Sandra Paños i Katoto va aprofitar-ho per marcar.

A la represa, el Barça va mantenir el domini del tempo del partit, però Grace Geyoro va habilitar Ramona Bachmann per penetrar com a extrem a l'àrea de penal blaugrana. Sandra Paños va conjurar el xut creuat per alt de la suïssa (min 59).

Fins al final del partit, les blaugrana van disposar de quatre ocasions per sentenciar. Primer, Endler va desviar a córner la rematada de Graham Hansen (min 68). Marta va aprofitar el servei de cantonada executat per la noruega per assistir de cap Jennifer Hermoso, el xut creuat de la qual va topar amb la base del pal dret (min 69). Trenta-sis segons després, el travesser va impedir que la rematada de cap de Marta Torrejón es convertís en el 3 a 1, i ja en el minut 90, Christiane Endler, la millor portera del món, va refusar amb el peu el xut ras d'Asisat Oshoala.