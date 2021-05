El Gran Canària entra de ple en la lluita pel play-off

L'Herbalife Gran Canària va fer un pas més en la seva lluita per entrar als play-off i va derrotar l'UCAM Múrcia (91-81) en un duel directe entre dos conjunts que estan finalitzant molt bé la temporada. Els homes de Porfi Fisac sumen, d'aquesta manera, quinze victòries i deixen en desè lloc el Baxi Manresa, un per damunt de la posició europea (onzena) que encara amenacen els murcians, el Casademont Saragossa i el MoraBanc Andorra.

A Las Palmas, el Gran Canària es va basar en els 21 punts de Slaughter per sotmetre el rival en un final de duel espectacular, que va tenir una gran anotació i un parcial de 32-29 en els darrers deu minuts. Per l'UCAM, Webb en va anotar 18.

Encara li va anar bé al Baxi la derrota del Casademont Saragossa a casa contra el líder, el Reial Madrid (89-98) en un partit en què els blancs van intentar guardar forces per al cinquè partit de la sèrie europea davant de l'Anadolu Efes. Tot i que els aragonesos, amb 23 punts d'Elias Harris, van arribar a l'últim quart amb només dos punts de dèficit, el tram final del Madrid va ser brillant i es va basar en els 20 punts de Laprovittola per endur-se la victòria.

En la resta de partits del dia, el València va haver d'arribar als 100 punts per vèncer per 100-89 un Movistar Estudiantes que encara no pot respirar. Dubljevic va anotar 22 punts per als locals i Arteaga, 23 per als madrilenys.

La sorpresa del dia va ser el triomf d'un crescut Fuenlabrada sobre un Lenovo Tenerife més centrat en la final a vuit europea. Els madrilenys van vèncer per un escandalós 98-65, amb 18 punts d'Obi Emegano.