L'Estación i el Berga signen les taules en un duel ofensiu

L'Estación no va ser capaç d'imposar-se el Berga B (3-3). Els primers minuts de tanteig mostraven com cap equips era capaç d'imposar el seu estil sobre el del rival, però amb el pas del temps els visitants van prendre la iniciativa.

El Berga va aprofitar un error en la sortida de pilota dels locals per trencar amb la igualtat inicial abans del primer quart d'hora de joc. El gol inicial va fer reaccionar l'Estación, que començava a apropar-se perillosament a l'àrea dels berguedans. Amb dos jugades pràcticament calcades els bagencs van donar-li la volta al partit abans del descans, dos pilotes llargues a l'esquena de la defensa deixaven sols als davanters locals per anotar a plaer. A la represa el domini dels sallentins es va intensificar, la seva presencia a l'àrea contraria era constant i les ocasions de perill no van trigar a aparèixer. Els locals van tenir fins a cinc clares ocasions de gol per deixar sentenciat el partit, però la falta d'encert dels atacants de l'Estación deixaven el partit obert. Al minut 55, el Berga va recuperar una pilota prop de la porteria de Navarro per fer l'empat amb un tir ras i potent que va entrar lluny de l'abast del porter local. Els minuts finals van ser de bogeria, els dos conjunts es van llançar a l'atac i les ocasions de gol no s'aturaven. Els visitants van aprofitar un bon contracop per tornar-se a avançar. Sense res a perdre els de Sallent van fer l'últim esforç per aconseguir el definitiu 3 a 3, després d'una bona jugada individual de Fernández en el temps afegit.