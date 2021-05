L'Igualada femení goleja i trenca una mala dinàmica

L'Igualada femení va tornar a somriure després d'encadenar dotze partits consecutius sense guanyar. Les blaves van golejar sense problemes al cuer de la lliga Collerense B (4-0). Les locals van començar molt fortes i ja al minut 2 Marina, va obrir el marcador i Ari deu minuts més tard, posava el 2-0. A la represa el ritme del duel va baixar i Marina per partida doble va marcar el tercer i el definitiu quart gol per sumar tres punts molt importants per la salvació.